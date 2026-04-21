Ni Nico Occhiato ni Ian Lucas: quién es el conductor confirmado para Popstars
En Intrusos (América), Paula Varela reveló que un reconocido actor se hará cargo de llevar adelante el reality de talento de donde salieron Bandana y Mambrú.
Telefe calienta motores para el retorno de “Popstars”, el emblemático reality que marcó una era al ver nacer a “Bandana” y “Mambrú” a principios de los años 2000. Tras semanas de misterio sobre quién lideraría el proyecto, finalmente se develó la incógnita.
Aunque inicialmente los rumores apuntaban a Nico Occhiato tras su éxito en "La Voz Argentina", el productor de Luzu TV declinó la propuesta. Esto abrió paso a otras figuras jóvenes que sonaban fuerte en los pasillos del canal, como Julieta Poggio, de Gran Hermano 2022, e Ian Lucas, reciente ganador de MasterChef Celebrity.
No obstante, el canal de las pelotas terminó por inclinarse por un reconocido actor y la encargada de confirmarlo fue Paula Varela en el programa “Intrusos” (América). La periodista brindó detalles sobre el cronograma que maneja la señal: “Se viene Popstar a la pantalla de Telefe. Quieren el lanzamiento para junio/julio. Ya en mayo está citado todo el equipo de producción".
Finalmente, la panelista dio la noticia que todos esperaban: "Y el conductor, quien ya firmó y está cerrado, es Nico Vázquez", sentenció Varela, confirmando así el regreso del actor a la conducción de un gran formato televisivo.
Popstars, el reality pionero
Popstars es el "padre" de los reality shows musicales modernos. Aunque hoy estamos acostumbrados a formatos como La Voz o American Idol, este programa fue el pionero en mostrar no solo el talento, sino el proceso de fabricación de una banda de pop desde cero.
A diferencia de otros concursos donde se busca a un solista, el fin de Popstars es reunir a un grupo de personas (generalmente 5) que tengan química, talento y una imagen que funcione en conjunto. El premio no es solo ganar, sino grabar un disco, filmar videoclips y realizar giras nacionales.
En nuestro país, el programa fue un fenómeno social a principios de los 2000, gestionado por la productora RGB, de donde salieron Bandana y Mambrú.
Para esta nueva edición en Telefe, el canal busca repetir la fórmula, pero adaptada a la era digital. Las inscripciones se abrieron hace varias semanas para mujeres de entre 18 y 25 años, manteniendo la esencia de formar un grupo pop que logre conquistar la industria musical actual.
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