Ni Nico Occhiato ni Ian Lucas: quién es el conductor confirmado para Popstars

A diferencia de otros concursos donde se busca a un solista, el fin de Popstars es reunir a un grupo de personas (generalmente 5) que tengan química, talento y una imagen que funcione en conjunto. El premio no es solo ganar, sino grabar un disco, filmar videoclips y realizar giras nacionales.

En nuestro país, el programa fue un fenómeno social a principios de los 2000, gestionado por la productora RGB, de donde salieron Bandana y Mambrú.

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Para esta nueva edición en Telefe, el canal busca repetir la fórmula, pero adaptada a la era digital. Las inscripciones se abrieron hace varias semanas para mujeres de entre 18 y 25 años, manteniendo la esencia de formar un grupo pop que logre conquistar la industria musical actual.