Cumple de Marcela Tinayre: Mirtha Legrand reapareció en público tras su internación

Con el correr de las horas se incorporaron más integrantes del círculo familiar y social. Entre ellos estuvieron Nacho Viale, nieto de Mirtha e hijo de Marcela; Connie Solari, sobrina nieta de la diva; Teté Coustarot, Dani Mañas y Ámbar de Benedictis, bisnieta de la conductora, quien llamó la atención con un nuevo look.

Uno de los momentos centrales de la noche llegó después de la comida y la torta, cuando Marcela tomó la palabra para realizar el brindis. Durante su discurso hizo referencia a la importancia de celebrar la vida y anticipó que el próximo encuentro familiar tendrá lugar el 23 de febrero de 2027, una fecha muy especial: el día en que Mirtha cumplirá 100 años.

Los preparativos para los 100 años de la Chiqui

La presencia de Mirtha en el cumpleaños de su hija también se dio en la cuenta regresiva hacia una fecha histórica para su familia y sus seguidores. El próximo 23 de febrero, la conductora llegará a los 100 años y ya comenzaron a surgir algunas ideas para celebrar el acontecimiento.

En ese contexto, Juana Viale había mencionado entre risas la posibilidad de organizar los festejos en el estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la ciudad de Córdoba.

Mientras se acerca el centenario, la reaparición de la Chiqui en el cumpleaños de Marcela Tinayre significó una nueva oportunidad para compartir un encuentro familiar después de las semanas que pasó alejada de la actividad pública.