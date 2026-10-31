Cumple de Marcela Tinayre: Mirtha Legrand reapareció en público tras su internación
Mirtha llegó de buen ánimo junto a su nuevo chofer al cumpleaños de Marcela Tinayre, que tuvo una ambientación de Halloween.
Después de varias semanas alejada de la exposición pública por cuestiones de salud, Mirtha Legrand volvió a participar de un evento familiar. Este sábado, la conductora asistió al cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre, en su residencia de Barrio Parque, en la Ciudad de Buenos Aires. La celebración tuvo una ambientación especial inspirada en Halloween y reunió a familiares, amigos y personalidades del mundo empresarial.
La diva, que tiene 99 años, llegó al lugar en un automóvil, acompañada por su nuevo chofer. Para la ocasión eligió un diseño estampado en tonos rosas de Cosano, su color preferido. Su presencia marcó su primera salida pública desde que recibió el alta médica, el pasado 6 de octubre, luego de haber permanecido 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumonía bacteriana.
La conductora de La Noche de Mirtha (El Trece) fue recibida afectuosamente en la entrada de la casa. Una vez dentro, compartió una mesa para seis personas junto a su nieta Juana Viale, Teté Coustarot y su amiga Amalia Idoya Molina, entre otros invitados. En el jardín se distribuyeron otras cinco mesas, acompañadas por una decoración de inspiración mediterránea y el menú preparado para la ocasión. A medida que avanzó la reunión, los integrantes de la familia fueron ocupando distintas mesas.
Quiénes acompañaron a Marcela Tinayre en su cumpleaños
El festejo contó con la presencia de personas cercanas a Marcela y a la propia Mirtha Legrand. Entre los invitados estuvieron Juana Viale, quien tomó el lugar de su abuela al frente del programa durante su internación, e Ignacio Viale del Carril, exmarido de Marcela y padre de sus hijos.
También participaron el médico Mauricio D’Alessandro, acompañado por su esposa, la doctora Gallego; el empresario Martín Cabrales junto a su pareja, Dora Sánchez; Alejandro Veroutis y Amalia Idoyaga Molina, amiga histórica de la conductora.
Con el correr de las horas se incorporaron más integrantes del círculo familiar y social. Entre ellos estuvieron Nacho Viale, nieto de Mirtha e hijo de Marcela; Connie Solari, sobrina nieta de la diva; Teté Coustarot, Dani Mañas y Ámbar de Benedictis, bisnieta de la conductora, quien llamó la atención con un nuevo look.
Uno de los momentos centrales de la noche llegó después de la comida y la torta, cuando Marcela tomó la palabra para realizar el brindis. Durante su discurso hizo referencia a la importancia de celebrar la vida y anticipó que el próximo encuentro familiar tendrá lugar el 23 de febrero de 2027, una fecha muy especial: el día en que Mirtha cumplirá 100 años.
Los preparativos para los 100 años de la Chiqui
La presencia de Mirtha en el cumpleaños de su hija también se dio en la cuenta regresiva hacia una fecha histórica para su familia y sus seguidores. El próximo 23 de febrero, la conductora llegará a los 100 años y ya comenzaron a surgir algunas ideas para celebrar el acontecimiento.
En ese contexto, Juana Viale había mencionado entre risas la posibilidad de organizar los festejos en el estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la ciudad de Córdoba.
Mientras se acerca el centenario, la reaparición de la Chiqui en el cumpleaños de Marcela Tinayre significó una nueva oportunidad para compartir un encuentro familiar después de las semanas que pasó alejada de la actividad pública.
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