Hernán Drago blanqueó a su nueva novia

ivan drago novia La foto que posteó Hernán Drago junto a su novia María Belén Palenzuela

Todo empezó cuando, tras varias coincidencias en sus historias de Instagram, Juariu detectó que los colegas estaban juntos en Cariló.

En septiembre, la bailarina publicó fotos con el codiciado modelo pero dijo que “no quería ponerle rotulo de novios” y que estarían juntos desde abril pasado.

Después fue consultada por e periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró que: “Ella me escribió directamente para terminar con las versiones y confirmar su noviazgo”, y leyó al aire lo que le había enviado María Belén: “Me mata todos los que hablan e inventan sin saber. Yo no soy del medio ni me interesa serlo”.

Y siguió, a la defensiva: “Sólo contesté eso porque me cansé de leer las cosas que inventan o dicen sin saber, ni Hernán ni yo cagamos a nadie. Estamos saliendo con Hernán, estamos juntos y muy bien”.