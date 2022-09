El nuevo romance de Hernán Drago: qué dijo su novia

hernan drago María Belén Palenzuela

“Me mata todos los que hablan e inventan sin saber, me empezó diciendo” y luego el presentador agregó: “Yo no soy del medio ni me interesa serlo, solo contesté eso porque me cansé de leer las cosas que inventan o dicen sin saber, ni Hernán ni yo cagamos a nadie”, expresó Etchegoyen al contar detalles de este romance del que no se sabe nada.

El periodista contó que: “Finalmente le pregunté al hueso si es cierto que están juntos y ella me lo confirmó. Estamos saliendo con Hernán, estamos juntos y muy bien”, concluyó al citar la palabra de la flamante pareja del integrante de “Bienvenidos a Bordo”.

Recordemos que la parejita estuvo de viaje por Cariló el pasado fin de semana, recorrieron la playa con caminatas de la mano y anduvieron en bicicleta por el bosque.