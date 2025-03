Historial de escándalos: el día que Wanda Nara denunció a Maxi López por violencia

En diálogo con Intrusos, el exfutbolista respondía de esta manera a las denuncias que Wanda había hecho en aquel entonces: “La verdad es que es todo lo contrario a lo que dice la madre. Me quedo tranquilo porque yo intento hacer las cosas bien. Pero el daño que ella provoca con sus declaraciones y exponiendo a los chicos es algo que no puedo evitar. Es la madre y se me complica”, expresó con evidente malestar.