María Becerra contó cómo enfrenta sus ataques de ansiedad y conmovió al hablar de J Rei

La artista explicó que, en determinadas ocasiones, los síntomas pueden aparecer antes de un show y que durante un tiempo llegó a interpretarlos de otra manera. “Ese día, por ejemplo, estaba por subirme a un show y sentía que tenía la presión baja”, recordó.

Con el tiempo, María logró identificar que esas sensaciones podían estar relacionadas con episodios de ansiedad o pánico. “En realidad, seguramente era un ataque de ansiedad o de pánico. Yo siento que se me baja la presión porque me empiezo a marear o empiezo a tener náuseas, pero es parte del ataque de ansiedad”, explicó.

El reconocimiento de María Becerra a J Rei

El gesto de J Rei que conmovió a María Becerra

En medio de su relato, Becerra destacó la forma en que J Rei se prepara para acompañarla cuando salen juntos. Según contó, el músico lleva consigo una serie de elementos para poder asistirla si atraviesa un episodio de ansiedad o pánico.

“La verdad es que, con todo lo que él se arma para salir conmigo, para cuidarme, me salva un montón de un montón de cosas”, aseguró la cantante. Luego reveló un detalle que dimensiona el nivel de atención que su pareja tiene hacia ella.

“Cuando a mí me da un ataque de ansiedad o de pánico, que vos te encargues de llevar una mochila que pesa 14 kilos para tener adentro un tensiómetro, un saturómetro, un todo, pensando en mí... mi amor, es relindo y me deja tranquila”, le dijo Becerra a J Rei.

El músico la acompañó durante el momento de mayor emoción y buscó transmitirle tranquilidad mientras ella hablaba frente a la cámara. “Está emotiva mi gordita... Eso quiere decir que vas a tener una vida liviana, que el día que te pasa algo vas a tener la solución”, le respondió J Rei.