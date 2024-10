Horacio Cabak criticó al Gobierno por la utilización política de la app Mi Argentina

El resultado fue una escena en repetición durante la jornada en la que el Estado le impuso a la población escuchar un mensaje con contenido político y bajada de línea, lo que no es muy librepensante de su parte a pesar de los estándares libertarios que dice sostener.

"Para mí hay una parte del mensaje que está bien y hay una parte del mensaje que no comparto, porque no lo compartía tampoco cuando lo hacía el gobierno anterior, que es utilizar una aplicación que es del Estado para bajar línea política. ¿No?", convino este miércoles Horacio Cabak durante una charla con Luis Majul en la radio.

"Está bien que vos le comuniques a la gente que si hay alguien que te quiere forzar a parar lo denuncies", convino Cabak, a veces afín a las políticas de Javier Milei, antes de hacer la salvedad: "de ahí a utilizar Mi Argentina para dar una batalla política... yo separaría los términos. No me gustaba cuando lo hacía el kirchnerismo, no me gusta cuando cuando lo hacen ahora".

El paro de transporte convocado para este miércoles por la Mesa Nacional de Transporte fue impulsado por el dirigente de Camioneros Pablo Moyano y por gremios como el de los pilotos de Aerolíneas Argentinas, cuyo secretario es Pablo Biró, actualmente denunciado por el Ministerio de Seguridad ante la Justicia.