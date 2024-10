Insólita notificación del Gobierno en la app Mi Argentina: "Los sindicalistas no te dejan..."

En este sentido, el Gobierno no perdió la oportunidad de atacar a los gremialistas a través de una notificación que pueden visualizar todos aquellos que ingresen en la app Mi Argentina: "Los sindicalistas no te dejan trabajar", es lo primero que se lee. Y continúa: "Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Biró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llamá al 134".