Horacio Cabak festejó que la gente compra carne en cuotas sin interés, y hasta un compañero tuvo que ubicarlo

“Tratamos de ir ayudando a la gente con distintas formas de pago también. Tenemos cuotas, dos pagos sin interés", dijo la carnicera, despertando un gesto de aprobación por parte de Cabak.

En tono festivo y sin notar las caras de desaprobación de sus compañeros, el exmodelo repitió "dos cuotas sin interés".

Enseguida, el periodista Francisco Olivera intervino con una frase crítica, aclarando que “eso es lo que no hay que hacer nunca, ¿no?”. Sin embargo, Cabak insistió en repetir la opción de los dos pagos sin interés como una buena opción, o como si se tratara de un electrodoméstico o indumentaria.

La carnicera acotó que "lamentablemente la gente no llega si no”, por lo que Olivera volvió a dejar en offside al conductor y reflexionó: "Yo entiendo, pero es un bien de consumo, no debería tener que ser así".

cabak.mp4

El consumo masivo sufre su mayor desplome en dos décadas: marzo cayó un 5,4%

El consumo masivo profundizó su retroceso en marzo, con una caída interanual del 5,4% en supermercados y autoservicios, de acuerdo al informe de la consultora Scentia. Este dato confirma una preocupante tendencia en la economía real: es el tercer peor registro en los últimos 22 años, solo superado por los años críticos de 2002 y 2003. Además, marca el 15° mes consecutivo de caída en las ventas.

El dato de marzo se da en un contexto de inflación persistente -el IPC subió un 3,7% según el INDEC- y fuertes aumentos en productos esenciales, como los alimentos, que escalaron un 5,9% en el mes. Estos incrementos erosionaron aún más el poder adquisitivo, afectando especialmente a los sectores medios y bajos.