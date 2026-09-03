Horror en México: así rescataron al hijo de Jonathan Meléndez, único sobreviviente del crimen

Tras el hallazgo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fiscalía Edoméx) inició una investigación con la colaboración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Como resultado de las primeras actuaciones, dos hombres fueron detenidos como presuntos responsables del homicidio de las cuatro personas y de la muerte del animal.

A través de un comunicado, la Fiscalía precisó cuándo fueron encontrados los cuerpos y en qué condiciones se encontraba el único sobreviviente: "El día 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó del hallazgo de cuatro víctimas privadas de la vida (una de ellas con cuatro meses de embarazo), así como la presencia de un menor de 6 años de edad con vida y sin signos de violencia; al interior de un departamento en una torre residencial al interior del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Zona Esmeralda, de este municipio", indicó la Fiscalía.

El organismo también brindó detalles sobre las víctimas y las lesiones que presentaban al momento de ser encontradas: "Las víctimas, un masculino de 38 años, productor musical y compositor de iniciales J.S.M.O., su esposa, de 35 años y en estado de gestación, la hija de ambos de 3 años, una femenina de 21 años; incluso un canino, mascota de la familia, que también fue localizado maniatado. Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda".

Dos detenidos por el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia

A partir de las primeras pruebas reunidas, los investigadores consiguieron reconstruir parte de la secuencia y determinaron que el ataque se habría producido entre las 17:30 y las 19:40 del martes 1° de septiembre. De acuerdo con la información oficial, uno de los elementos que habría permitido concretar el ingreso al departamento fue el vínculo que uno de los sospechosos mantenía con las víctimas.

De esta forma, "Resultado de actos de investigación de la Fiscalía Edoméx, por los hechos que tuvieron lugar aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre, logró establecer la probable participación de dos masculinos quienes habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio".

Mientras continúa la investigación para determinar cómo ocurrió el crimen y establecer las responsabilidades de los detenidos, los familiares de Jonathan Meléndez y las demás víctimas se encuentran realizando los servicios funerarios.

En medio del avance de la causa, la difusión del video permitió conocer cómo fue el operativo en el que las autoridades encontraron al hijo de seis años del músico, quien quedó como único sobreviviente del ataque.