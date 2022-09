"House of the Dragon" tercer capítulo: hora, cómo verlo en vivo y los detalles

house of the dragon.jpg

A QUÉ HORA Y CÓMO VER EN VIVO HOUSE OF THE DRAGON

El tercer capítulo de House of the Dragon, llamado "Second of His Name", se estrenará este domingo 4 de septiembre en el canal HBO y la plataforma HBO Max. Según la información oficial, tendrá una duración de 58 minutos.

HORARIOS

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 19:00 horas

19:00 horas México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas Chile, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 21:00 horas

21:00 horas Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 22:00 horas

22:00 horas España: 03:00 AM (Lunes 5 de septiembre)

¡ALERTA SPOILER!: QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO NÚMERO TRES

La historia había iniciado con Viserys I Targaryen a la espera de su hijo varón, pero muere en el parto junto a su esposa, Aemma. El siguiente al mando hubiese sido su hermano, Daemon, pero ante sus actitudes el rey decide desterrarlo de Westeros y en su lugar nombra a su hija, Rhaenyra, quien jamás había sido tenida en cuenta al ser mujer, tal como sucedió con Rhaenys. En el episodio 2, llamado "The Rogue Prince", conocimos más de las intenciones del personaje interpretado por Matt Smith.

El tercer capítulo de House of the Dragon nos lleva a un nuevo salto temporal, tres años más adelante que el final del segundo episodio; en donde el rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) ha elegido a Alicent Hightower (Emily Carey) como su próxima reina. Ahora, con un hijo de dos años –el príncipe Aegon– y con un nuevo bebé en camino, los rumores y las expectativas para que el rey nombre a otro heredero –según la tradición un varón– están sobre cada punto de los Siete Reinos.