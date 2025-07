Icardi otra vez en el ojo de la tormenta: los memes explotan tras el escándalo con Natasha Rey

La escena provocó un estallido de comentarios, burlas e ironías. Los usuarios no perdieron la oportunidad de convertir el episodio en motivo de humor, apelando a comparaciones absurdas, referencias a viejos escándalos y hasta a personajes de la farándula como Wanda Nara o La China Suárez.

En uno de sus mensajes más explosivos, la modelo escribió: “Zorro y zorra, tal para cual. Bye. Retráctense porque no paro. Para vos, rompehogares. ¿Contame, no tiene un arito en el pepito? Tú sabes que sí, yo también”. La declaración encendió aún más la polémica y sirvió de inspiración para varios memes que hacían referencia al supuesto piercing y a los conflictos pasados de Icardi con sus ex parejas.

Icardi, por su parte, optó por una defensa contundente: “Dejen de inventar, dejen de mentir, dejen de buscar fama en mi nombre o ensuciando a mi pareja. Tengo pruebas”, escribió en su cuenta oficial. Y agregó que no podía compartir más evidencia porque Instagram podría sancionarlo por difundir contenido explícito. Aun así, el daño ya estaba hecho: el video circuló por múltiples plataformas, incluso aunque algunas lo bajaron por políticas de contenido.

Los memes más compartidos jugaron con capturas falsas del supuesto video, comparaciones con escenas de películas o personajes de dibujos animados, y hasta con frases ya clásicas de los programas de chimentos. Muchos usuarios también recordaron otras polémicas en la carrera del delantero, como su relación con Wanda Nara y su sonado cruce con Maxi López, lo que alimentó aún más el tono irónico de las publicaciones.

Los memes y las reacciones al escándalo entre Mauro Icardi y Natasha Rey

