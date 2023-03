Icardi hasta las manos: mujer lo denuncia por hostigamiento y violencia psicológica

Esto se da justo en el mejor momento de Wanda Nara, quién debutó con un éxito total como conductora del programa MasterChef, por Telefe.

Icardi, complicado

Candela Lecce icardi

“Desde aquella vez que salí a hablar estoy viviendo una situación triste, fea, hay un hostigamiento conmigo que no sé si es funcional al show o qué, no paré de recibir mensajes que después borra y tiene una manera de operar bloqueando y desbloqueando, la realidad es que este domingo fue la gota que rebalsó el vaso”, afirmó Candela en una entrevista con Juan Etchegoyen

“Y esta vez dije no, siempre queda bien parado y quiero contar el lado b, me callé hasta ahora pero no me está gustando para nada, me decía frases tipo ´esto es para los medios, me tenes que entender, ahora estoy en un momento difícil´ millones de mensajes así de su parte, es una violencia psicológica la que ejerce contra mí”, añadió.

Y luego explicó: “Son muchas situaciones que no pueden quedar impunes, que la gente sepa, le haces mal a otra persona por los portales, la realidad es que la pasé muy mal y tuve que arrancar tratamiento psicológico por todo esto”.

¿Qué dirá ahora Wanda Nara?

icardi wanda

“Su modus operandi es escribir, después borrar, bloquear, desbloquear, lo que más me molesto fue este último mensaje que me envió, no supe cómo reaccionar y mi entorno me decía que es una persona que está mal psicológicamente, de qué sirve ocultarlo, la gente dice que yo quiero ser famosa y no es así, ustedes tienen todas las pruebas y no estoy mintiendo”, contó Lecce sobre Icardi

"Él se victimiza todo el tiempo -prosiguió Candela- y me decía que no puede decir ciertas cosas públicamente, conmigo las dos cosas no las va a tener, él incluso me habló de Wanda en algunas conversaciones, esto que tenía que mostrar de cierta manera porque lo excedía a él, a esa persona que tenía allá arriba ya no me queda nada"

"Yo lo único que quiero es que él se borre de mi vida y no me escriba más, quiero paz y tranquilidad, esa es mí única manera de decir basta, no puede ser que estas dos personas hagan lo que quieran con mi vida”, concluyó.