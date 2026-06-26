Icónica y descontracturada: quién fue Ernestina Pais
El mundo del espectáculo llora a Ernestina Pais, quien perdió su vida este viernes, a los 54 años, tras ser arrollada por un tren mientras viajaba en su auto.
A los 54 años de edad, Ernestina Pais murió este viernes en un accidente vial al ser embestida por el Tren de la Costa en un cruce ferroviario de San Isidro. Sin lugar a dudas, significa una enorme pérdida para el espectáculo argentino y se espera que en las próximas horas haya más información al respecto del siniestro.
Icónica y descontracturada: quién era Ernestina Pais
Nacida en el año 1972, se consolidó como una destacada periodista, presentadora de televisión, locutora y empresaria en Argentina. Gracias a su impronta desfachatada, carismática y sumamente frontal, se convirtió en una figura clave de la escena mediática local a partir de los años 90.
En los inicios de su carrera, impulsó al lado de Juan Di Natale la edición nacional de Los Inrockuptibles, la célebre publicación de origen francés dedicada a la cultura y el rock.
No obstante, su consagración masiva se dio gracias a su dupla con el recordado Jorge Guinzburg. Se desempeñó inicialmente como cronista en el aclamado show La Biblia y el calefón y, más tarde, co-condujo el exitoso ciclo diario Mañanas Informales (de 2005 a 2008). Luego del deceso del humorista, ella quedó al frente de la conducción.
Para el año 2009, hizo historia en la pantalla chica al asumir la conducción central de Caiga Quien Caiga (CQC), tomando la posta del emblemático Mario Pergolini y rompiendo esquemas como la primera mujer en vestir el característico traje negro.
También lideró el formato de entretenimientos Sabés o sonás (compartiendo pantalla con su hermana Federica) y formó parte de mesas de debate político y coyuntura como Intratables. En paralelo, construyó una sólida trayectoria en emisoras radiales de gran peso, entre ellas la Rock & Pop.
El perfil empresarial y la historia personal de Ernestina Pais
Fuera de los estudios de grabación, pisó fuerte en el negocio gastronómico como creadora de Milión, un célebre bar y restaurante ubicado en Recoleta que se transformó en un clásico de la cultura y la noche porteña.
Como hija de José Jorge Pais, militante víctima de desaparición forzada durante la última dictadura militar, su crianza y la de su hermana estuvieron atravesadas por ese trasfondo histórico. Hacia el final de su vida, visibilizó con mucha honestidad sus propias vivencias en torno a la salud mental y sus procesos de recuperación, sin dejar nunca de involucrarse en propuestas vinculadas al arte y el teatro.
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