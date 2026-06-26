Icónica y descontracturada: quién fue Ernestina Pais

ernestina pais

Para el año 2009, hizo historia en la pantalla chica al asumir la conducción central de Caiga Quien Caiga (CQC), tomando la posta del emblemático Mario Pergolini y rompiendo esquemas como la primera mujer en vestir el característico traje negro.

También lideró el formato de entretenimientos Sabés o sonás (compartiendo pantalla con su hermana Federica) y formó parte de mesas de debate político y coyuntura como Intratables. En paralelo, construyó una sólida trayectoria en emisoras radiales de gran peso, entre ellas la Rock & Pop.

El perfil empresarial y la historia personal de Ernestina Pais

Fuera de los estudios de grabación, pisó fuerte en el negocio gastronómico como creadora de Milión, un célebre bar y restaurante ubicado en Recoleta que se transformó en un clásico de la cultura y la noche porteña.

Como hija de José Jorge Pais, militante víctima de desaparición forzada durante la última dictadura militar, su crianza y la de su hermana estuvieron atravesadas por ese trasfondo histórico. Hacia el final de su vida, visibilizó con mucha honestidad sus propias vivencias en torno a la salud mental y sus procesos de recuperación, sin dejar nunca de involucrarse en propuestas vinculadas al arte y el teatro.

Ernestina Pais