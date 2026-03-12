Netflix series: la producción turca que promete ser una de las más románticas del año

A lo largo de sus episodios, la serie aborda temas como el perdón, las segundas oportunidades y las consecuencias de elegir entre el amor y las responsabilidades.

Reparto de Amar, perder

El elenco está encabezado por uno de los actores turcos más reconocidos del momento:

Ibrahim Çelikkol

Emine Meyrem

Yasemin Kay Allen

Tark Papuççuolu

Deniz Türkali

Menderes Samanclar

Sinan Bengier

Asuman Çakir

Gracias a sus actuaciones y a una historia cargada de emociones, la serie se perfila como una de las apuestas románticas más comentadas del año dentro del catálogo de Netflix.

Tráiler de Amar, perder