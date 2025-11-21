Identificaron a los ladrones que entraron a la casa de Valeria Mazza: tienen entre 17 y 19 años

El caso es investigado como tentativa de robo, porque el grupo de asaltantes escapó corriendo de la casa cuando la hija de la modelo descubrió la situación y comenzó a gritar.

En la huida los adolescentes se llevaron únicamente una mochila que, sin embargo, dejaron abandonado en la puerta de la vivienda.

Valeria Mazza y su marido, Alejandro Gravier, se encontraban en Madrid al momento del episodio.

Gravier habló con Teleshow desde Madrid y afirmó: “Está todo bien”, afirmó. En su explicación detalló: “Está todo controlado y está siendo investigado por la policía. No se llevaron nada porque al ver que había gente, salieron corriendo. Por suerte no pasó a mayores, pero deberemos volver a ver el tema de la seguridad”.