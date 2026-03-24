Il Volo deslumbró en Buenos Aires con una noche inolvidable
El trío italiano volvió al país y reafirmó su conexión única con el público argentino en un show cargado de emoción, clásicos y celebración por sus 17 años de trayectoria.
Este lunes 23 de marzo, el reconocido trío italiano Il Volo volvió a presentarse en Buenos Aires y deslumbró con un show cargado de emoción y elegancia. Integrado por Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble, el grupo reafirmó el fuerte vínculo que mantiene con el público argentino, uno de los más fieles desde sus inicios.
La velada estuvo marcada por un repertorio que recorrió algunas de las canciones más emblemáticas de la música italiana y del pop lírico internacional, junto con piezas que forman parte de su impronta artística. Entre los momentos más destacados de la noche, interpretaron ‘o sole mio’, the gladiator, don’t cry for me argentina, opera, capolavoro y grande amore, generando una ovación constante en cada interpretación.
Con una puesta elegante y un despliegue vocal que los distingue desde sus comienzos, el espectáculo fue un recorrido por su estilo y una celebración compartida con el público.
El escenario del Movistar Arena se vistió de gala para recibir a los artistas, en una noche donde el estadio colmado acompañó cada canción con entusiasmo y admiración, consolidando una vez más la conexión única entre Il Volo y sus seguidores locales.
La palabra del Il Volo
Durante la noche, los artistas compartieron su emoción por este nuevo encuentro con sus seguidores. En primer lugar, destacaron la importancia de esta gira dentro de su historia juntos: “Es un gran honor hacer esta gira mundial porque estamos celebrando como ustedes saben nuestros 17 años juntos y eso es solamente gracias a su apoyo”.
Luego, profundizaron sobre el lazo especial que los une con Argentina y el crecimiento que vivieron junto a su público en el país: “Es de verdad un sueño. Empezamos aquí en el long tenis y luego en el Grand Rex, en el Luna Park y ahora llenar dos Movistar Arena de verdad es un honor, es una emoción, una de las emociones más grandes de nuestra vida por todo el amor que Argentina nos da cada vez que venimos”.
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