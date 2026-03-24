Il Volo deslumbró en Buenos Aires con una noche inolvidable

Il volo

Luego, profundizaron sobre el lazo especial que los une con Argentina y el crecimiento que vivieron junto a su público en el país: “Es de verdad un sueño. Empezamos aquí en el long tenis y luego en el Grand Rex, en el Luna Park y ahora llenar dos Movistar Arena de verdad es un honor, es una emoción, una de las emociones más grandes de nuestra vida por todo el amor que Argentina nos da cada vez que venimos”.