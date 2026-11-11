Iliana Calabró celebró el cumpleaños de su novio en medio de sus tres meses de internación

En una entrevista con Infama, por América TV, Calabró había explicado que, aunque lo peor ya había pasado, todavía quedaba un camino por recorrer. "Está delicado, o sea, está bien porque ya pasó lo peor, pero después de dos meses de internación hay que hacer toda una rehabilitación, que es lo más tedioso", había contado.

La actriz también reconoció que su pareja está ansiosa por regresar a su casa y que la espera se volvió especialmente difícil. "Lo que le falta es paciencia, porque se quiere ir. Entiendo, es una tortura", expresó.