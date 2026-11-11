Iliana Calabró celebró el cumpleaños de su novio en medio de sus tres meses de internación
La actriz le dedicó un emotivo mensaje a Luis Alberto De Stefano, quien permanece internado tras sufrir un grave cuadro respiratorio.
Iliana Calabró atraviesa un momento complejo por el estado de salud de su pareja, Luis Alberto De Stefano, quien lleva tres meses internado. En medio de la preocupación por su recuperación, la actriz encontró una oportunidad para dedicarle un especial mensaje por su cumpleaños y compartirlo con sus seguidores en las redes sociales.
A través de sus historias de Instagram, Calabró publicó un video con distintas fotografías junto a su novio. Las imágenes recorrieron viajes, vacaciones y momentos de complicidad que compartieron a lo largo de la relación.
"Feliz cumpleaños Luis", escribió la actriz sobre la publicación, que musicalizó con la canción "Un año más de vida", del cantautor peruano Braulio. Un saludo cargado de afecto que llegó en medio de un contexto especialmente difícil para ambos.
Qué le pasó al novio de Iliana Calabró y cómo sigue su salud
Luis Alberto De Stefano permanece internado desde agosto, luego de sufrir una descompensación respiratoria que obligó a trasladarlo a terapia intensiva del Sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo. El empresario padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y su cuadro se complicó tras contraer una neumonía. Durante la etapa más crítica llegó a necesitar asistencia respiratoria.
Con el correr de las semanas, su estado presentó una evolución favorable y logró superar el momento de mayor gravedad. Sin embargo, todavía debe atravesar un proceso de recuperación y rehabilitación después de una internación prolongada.
En una entrevista con Infama, por América TV, Calabró había explicado que, aunque lo peor ya había pasado, todavía quedaba un camino por recorrer. "Está delicado, o sea, está bien porque ya pasó lo peor, pero después de dos meses de internación hay que hacer toda una rehabilitación, que es lo más tedioso", había contado.
La actriz también reconoció que su pareja está ansiosa por regresar a su casa y que la espera se volvió especialmente difícil. "Lo que le falta es paciencia, porque se quiere ir. Entiendo, es una tortura", expresó.
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