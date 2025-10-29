Iliana Calabró se prepara para ser abuela: su hijo Nicolás Rossi será padre por primera vez

A pesar de la distancia, la relación de Iliana con sus hijos, Nicolás y Stéfano, se mantiene cercana y afectuosa. La actriz suele compartir mensajes y fotos con ellos en redes sociales. En julio de 2023, dedicó a Nicolás un emotivo saludo por su cumpleaños: “Hace 30 años llegaste a este mundo a iluminar nuestras vidas. Gracias Nico por tanto amor. Te amo”. Más adelante, al reencontrarse con su hijo en Brasil tras más de dos años sin verse, Iliana describió el abrazo como un momento de felicidad plena: “¿Qué es la felicidad? Esto... el abrazo de un hijo. Gracias Dios por mis hijos. Gracias hijos por tanto amor. ¡Vaya que te extrañé!”