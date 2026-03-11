Incendio Chico presenta “Refugio Amigo” en vivo: “Tenemos una manija terrible de poder tocarlo”
En diálogo con minutouno.com, la banda habló sobre el proceso creativo del álbum, el sonido del grupo y lo que el público puede esperar del show.
La banda Incendio Chico se prepara para un momento clave en su carrera: la presentación oficial en vivo de su primer disco, “Refugio Amigo”. El show tendrá lugar el 20 de marzo en La Tangente, donde el grupo promete un espectáculo intenso y cargado de energía.
En diálogo con minutouno.com, los músicos contaron cómo viven los días previos a este debut en vivo del material. “Nos sentimos muy contentos porque finalmente vamos a poder presentar el disco oficialmente en vivo que venimos ensayando un montón, venimos ensayando todos los días de lunes a sábado, así que tenemos una manija terrible de poder tocarlo. Ya falta poco, así que nada, ansiosos de que llegue ese día para poder presentarlo en vivo”, aseguraron.
El proyecto reúne a músicos que ya tenían experiencia previa en otros caminos dentro de la música. Muchos de ellos venían de carreras solistas o de trabajar como productores para distintos artistas, algo que, según explicaron, enriqueció el proceso creativo colectivo.
“Muchos de nosotros venimos de proyectos solistas y trabajamos de producir a otros artistas musicalmente. Entonces, naturalmente la apuesta de armar un formato así grupal, de compartir todo, tomar decisiones, es algo que celebramos y nos divierte y sentimos que nos potencia, o sea, potencia nuestras individualidades”, explicaron.
Además, remarcaron que la convivencia creativa ha sido muy positiva. “Por ahora la venimos pasando muy bien, no hemos tenido conflictos. Y bueno, disfrutando de este primer disco y esta salida de disco, así que todo es como un disfrute, es como una nueva familia, digamos”, agregaron.
Cómo nació “Refugio Amigo”
El álbum se fue construyendo a partir de un trabajo muy minucioso en la sala de ensayo. Si bien muchas canciones nacieron desde una guitarra, el desarrollo final se dio colectivamente mientras la banda experimentaba con los arreglos.
“La verdad que todas las canciones se probaron y se ensayaron en la sala. Un poco también se iban componiendo, si bien estaban compuestas desde una guitarra, se fueron produciendo ahí a medida que íbamos haciendo pasadas”, contaron.
Ese proceso implicó dedicar largas horas a cada tema. “A veces dedicábamos solo un ensayo a una sola canción. Entonces, por ahí estábamos durante 4 horas tocando la misma canción, escuchándola, escuchando cómo sonaba en la sala, cambiándola de forma”, detallaron.
El hecho de que varios integrantes sean productores también influyó en el resultado final. “Se le metía mucha mano en el momento de tocar las canciones. Escuchábamos cómo sonaban y se iban modificando in situ”, explicaron.
Al momento de definir qué temas integrarían el disco, la banda volvió a escuchar todo el material para darle una forma coherente al álbum. “La selección que quedó es como una selección final muy buena de canciones que realmente queríamos que estén. Y ahora, obviamente, en La Tangente confiamos mucho en ellas”, aseguraron.
Un show intenso y con invitados
Sobre lo que ocurrirá en el escenario, el grupo adelantó que el espectáculo tendrá una fuerte carga energética y varios momentos especiales.
“Se va a encontrar un show que es contundente, visceral, mágico… fuerte la banda, suena fuerte”, anticiparon.
Además, el recital contará con invitados. “Vamos a tener algunos invitados. Va a venir Kun, el príncipe del acordeón. Y va a estar Rayo, acá Big Buda, rapeando ahí, acompañándonos”, revelaron.
La banda también está trabajando en todos los detalles escénicos del espectáculo. “Estamos estos días justamente pensando en cómo vamos a montar la escenografía, cómo vamos a hacer la parte visual, cómo nos vamos a vestir”, comentaron entre risas.
Un sonido propio
En cuanto a la identidad musical de Incendio Chico, los integrantes explicaron que su estilo combina diferentes influencias que confluyen en un mismo proyecto.
“El disco, en esencia, es un disco bastante rockero en el audio y en la actitud, en la forma de tocar, pero tiene una impronta de dab muy marcada, que es algo que no se suele usar mucho, sobre todo en el rock argentino”, explicaron.
También señalaron que el componente rítmico tiene un rol central en su propuesta. “Tiene mucho foco puesto en lo rítmico, que es algo que en las bandas de rock tampoco se suele usar debido a las diferentes influencias que nosotros traemos al confluir en este proyecto”, agregaron.
Para ellos, esa mezcla termina definiendo el carácter del grupo. “Eso de que es un rock mezclado con un aire jamaiquino y que suena argentino… como que se termina de definir ahí”, resumieron.
