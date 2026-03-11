Incendio Chico presenta “Refugio Amigo” en vivo: “Tenemos una manija terrible de poder tocarlo”

Cómo nació “Refugio Amigo”

El álbum se fue construyendo a partir de un trabajo muy minucioso en la sala de ensayo. Si bien muchas canciones nacieron desde una guitarra, el desarrollo final se dio colectivamente mientras la banda experimentaba con los arreglos.

“La verdad que todas las canciones se probaron y se ensayaron en la sala. Un poco también se iban componiendo, si bien estaban compuestas desde una guitarra, se fueron produciendo ahí a medida que íbamos haciendo pasadas”, contaron.

Ese proceso implicó dedicar largas horas a cada tema. “A veces dedicábamos solo un ensayo a una sola canción. Entonces, por ahí estábamos durante 4 horas tocando la misma canción, escuchándola, escuchando cómo sonaba en la sala, cambiándola de forma”, detallaron.

El hecho de que varios integrantes sean productores también influyó en el resultado final. “Se le metía mucha mano en el momento de tocar las canciones. Escuchábamos cómo sonaban y se iban modificando in situ”, explicaron.

Al momento de definir qué temas integrarían el disco, la banda volvió a escuchar todo el material para darle una forma coherente al álbum. “La selección que quedó es como una selección final muy buena de canciones que realmente queríamos que estén. Y ahora, obviamente, en La Tangente confiamos mucho en ellas”, aseguraron.

Incendio Chico

Un show intenso y con invitados

Sobre lo que ocurrirá en el escenario, el grupo adelantó que el espectáculo tendrá una fuerte carga energética y varios momentos especiales.

“Se va a encontrar un show que es contundente, visceral, mágico… fuerte la banda, suena fuerte”, anticiparon.

Además, el recital contará con invitados. “Vamos a tener algunos invitados. Va a venir Kun, el príncipe del acordeón. Y va a estar Rayo, acá Big Buda, rapeando ahí, acompañándonos”, revelaron.

La banda también está trabajando en todos los detalles escénicos del espectáculo. “Estamos estos días justamente pensando en cómo vamos a montar la escenografía, cómo vamos a hacer la parte visual, cómo nos vamos a vestir”, comentaron entre risas.

Incendio Chico on Instagram: "El viernes 20 de marzo vamos a presentar en @la.tangente nuestro primer disco "Refugio amigo" Podés comprar tu entrada en el link en bio o clickeando el enlace en nuestras historias. @muchomilano DG @lucianoinflamable Arte @marianopeccinetti"

Un sonido propio

En cuanto a la identidad musical de Incendio Chico, los integrantes explicaron que su estilo combina diferentes influencias que confluyen en un mismo proyecto.

“El disco, en esencia, es un disco bastante rockero en el audio y en la actitud, en la forma de tocar, pero tiene una impronta de dab muy marcada, que es algo que no se suele usar mucho, sobre todo en el rock argentino”, explicaron.

También señalaron que el componente rítmico tiene un rol central en su propuesta. “Tiene mucho foco puesto en lo rítmico, que es algo que en las bandas de rock tampoco se suele usar debido a las diferentes influencias que nosotros traemos al confluir en este proyecto”, agregaron.

Para ellos, esa mezcla termina definiendo el carácter del grupo. “Eso de que es un rock mezclado con un aire jamaiquino y que suena argentino… como que se termina de definir ahí”, resumieron.