Leo Rizzi explora la transformación radical del amor en "Choque"

El video comienza con Leo conduciendo un coche antiguo a través de una campiña hasta llegar a un descampado. Allí, junto a un maletín que contiene un elemento del pasado, se desarrolla la historia en la que se materializa una acción de la letra: “quemaré puentes hacia atrás / para no volver / es mi última apuesta”, plasmando el sentimiento de liberación al dejar las cenizas atrás.

“Choque” sigue a “Puro”, el primer lanzamiento del año de Rizzi, que además marcó un nuevo capítulo en la carrera del intérprete hispano-uruguayo.