Leo Rizzi explora la transformación radical del amor en "Choque"
El artista presentó su segundo sencillo y continúa su exploración del amor a través del brillo y la nostalgia del soft rock.
El cantautor hispano-uruguayo Leo Rizzi presenta “Choque”, su segundo sencillo del año, en el que continúa su exploración del amor a través del brillo y la nostalgia del soft rock. El tema y su video oficial están disponibles en todas las plataformas digitales y en el canal de YouTube del artista.
Coescrita por Leo Rizzi, Jesús José Ortega Bermúdez y Juan González Sánchez, “Choque”, profundiza en el carácter transformador del amor y en la intensidad de la fase del enamoramiento. Rizzi juega con metáforas contrastantes —desde los actos de destrucción hasta la delicadeza de las emociones— para retratar la volatilidad sentimental de los amores vividos con total entrega.
Con estas imágenes poéticas, Rizzi reconstruye en palabras las sensaciones físicas del enamoramiento: el instante previo en el que conviven la destrucción y el renacimiento.
La producción, a cargo de Rizzi junto a RYO —con quien también trabajó “Puro”—, está impregnada de nostalgia. El soft rock que caracteriza esta nueva etapa del artista se eleva con una sección de metales (trombón, saxofón y trompeta) y un piano que evocan instantáneamente el sonido del sophistipop de los ochentas y noventas.
El video oficial, rodado en película Kodak, eleva los valores retro de la producción y funciona como un complemento visual perfecto para la narrativa del tema. Idea original de Ana Roda y Leo Rizzi, quienes también estuvieron al frente de la dirección creativa, el videoclip fue dirigido por Sofía Boriosi, con la dirección de fotografía de Sofía Colodrón y la producción de Sandra Paola Fierro, el videoclip representa visualmente el concepto de la canción: los nuevos comienzos que requieren destrucción.
El video comienza con Leo conduciendo un coche antiguo a través de una campiña hasta llegar a un descampado. Allí, junto a un maletín que contiene un elemento del pasado, se desarrolla la historia en la que se materializa una acción de la letra: “quemaré puentes hacia atrás / para no volver / es mi última apuesta”, plasmando el sentimiento de liberación al dejar las cenizas atrás.
“Choque” sigue a “Puro”, el primer lanzamiento del año de Rizzi, que además marcó un nuevo capítulo en la carrera del intérprete hispano-uruguayo.
