Increíble suma: la millonaria tarifa de Julieta Poggio por subir historias y reels en Instagram

La estrategia de Poggio se alinea con la que manejan otras ex participantes de Gran Hermano. Por ejemplo, Denise González cobra alrededor de 3.000 dólares por un reel, mostrando que la valorización de los contenidos digitales está muy ligada al número de seguidores y al impacto que cada publicación genera. Además, los montos pueden variar si se agregan elementos extra, como música o menciones adicionales, y todas las operaciones se realizan de manera formal, con facturación incluida.

Para ponerlo en perspectiva con otras figuras del espectáculo, se mencionó que Pampita cobraría 3.000 dólares por una sola historia, cifra que casi triplica la de Juli Poggio, demostrando que el valor de cada publicación depende del alcance y la influencia que cada figura ejerce sobre su audiencia.

Con estas tarifas, Poggio se consolida como una de las influencers más cotizadas del país, y su estrategia de ofrecer descuentos por combos y de diversificar entre historias y reels la posiciona como un referente dentro del mercado de las redes sociales. Su actividad refleja cómo el ecosistema digital se ha convertido en un espacio profesional donde la notoriedad y el engagement determinan la rentabilidad de cada publicación.