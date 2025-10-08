La reacción de Beto Casella a la posibilidad de que Tamara Pettinato conduzca Bendita

Beto enfatizó que ni él ni la producción habían tomado decisiones sobre el futuro laboral de Pettinato, y que ella actualmente sigue trabajando en El Nueve. “Nunca la eché, y el canal tampoco; está ahí trabajando y me parece bien”, señaló, subrayando su respaldo público.

Con estas declaraciones, Casella avala la transición del programa, reconociendo la capacidad de Pettinato para aportar su estilo provocador y mantener la audiencia, mientras él se prepara para dejar un ciclo que marcó su trayectoria televisiva durante dos décadas.