La reacción de Beto Casella a la posibilidad de que Tamara Pettinato conduzca Bendita
El histórico conductor de El Nueve celebró la idea de que Pettinato lo reemplace y destacó su estilo provocador.
En medio de la expectativa por su salida de Bendita después de 20 años al frente del programa, Beto Casella dio su opinión sin filtros sobre la posibilidad de que Tamara Pettinato asuma la conducción del ciclo. Lejos de mostrarse reacio, el periodista afirmó con sinceridad: “Sin ironía lo digo: me encanta”, subrayando que la idea es provocadora y aporta frescura al programa.
Casella destacó que, aunque nunca la haya visto conduciendo, considera que el rol puede ser asumido por alguien con actitud y personalidad, y que Pettinato cumple con esas características. Con su estilo directo y picante, el conductor señaló: “Me parece una buena idea que Tamara me reemplace, porque es hablar, ahora estamos hablando de ella”, destacando que su propuesta puede generar interés en la audiencia y mantener la esencia del ciclo.
El periodista también hizo referencia a un malentendido ocurrido con el padre de Tamara, Roberto Pettinato, durante la entrega de los Martín Fierro 2025. Según Casella, ambos conversaron para aclarar la situación: “Le digo, ‘che, mirá, hubo un malentendido con tu piba’, y me respondió ‘no, olvidate’”, demostrando que no existe ningún conflicto personal ni laboral entre ellos.
Beto enfatizó que ni él ni la producción habían tomado decisiones sobre el futuro laboral de Pettinato, y que ella actualmente sigue trabajando en El Nueve. “Nunca la eché, y el canal tampoco; está ahí trabajando y me parece bien”, señaló, subrayando su respaldo público.
Con estas declaraciones, Casella avala la transición del programa, reconociendo la capacidad de Pettinato para aportar su estilo provocador y mantener la audiencia, mientras él se prepara para dejar un ciclo que marcó su trayectoria televisiva durante dos décadas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario