"Industry" en Max: Marisa Abela y Myha'la presentaron la temporada 3

Pregunta: ¿Dónde encontramos a Yasmin al comienzo de la tercera temporada de Industry?

Marisa Abela: "¡En un estado bastante tenso! Está siendo acosada por los tabloides porque su padre está prófugo. Y la están retratando como esta heredera privilegiada, cargando con gran parte de la culpa por los problemas de su padre. Así que está en un lugar bastante intenso esta temporada. Creo que tiene que compartimentar de una manera increíblemente intensa, ya sabes, está siendo avergonzada en un foro público. Para alguien como Yasmin, la forma en que se presenta al mundo es casi lo más importante para ella. Así que esto es una pesadilla viviente. Está intentando volcarse en el trabajo, tanto emocionalmente —porque necesita escapar— y porque ya no tiene a su padre para que la ayude a sobrellevar la vida. Así que, de alguna manera, está sola ahora, tratando de forjar su propio camino, pero en una situación emocional muy precaria".

Pregunta: ¿Y a Harper?

Myha'la: "Harper está trabajando en FutureDawn [el fondo de inversión ética] como asistente de Anna Gearing [Elena Saurel]. Este es el trabajo que la ha mantenido en Londres, pobrecita, y Anna realmente ha apostado por ella. Pero eso significa que ahora está en el último escalón. No está ejerciendo sus habilidades, no tiene ninguna influencia y, en cierto modo, solo mantiene un perfil bajo para no ser deportada. Porque no quiere volver a casa. Está bastante deprimida, pero lo está manejando, obviamente, y está agradecida de seguir en Londres. Está bebiendo demasiado, saliendo de fiesta, llegando con resaca, y no es muy buena en su trabajo, ¡no es buena para llevar un diario!"

P: ¿Cómo se recupera?

M: "Ella ve una oportunidad en Petra [Sarah Goldberg], quien es una comerciante en la oficina de Anna Gearing. Harper capta su interés, ella ve que es alguien con quien puede conectarse intelectualmente. Para Harper, Petra es una salida. La convence de que la ayude a salir de FutureDawn y llegar a un lugar donde pueda volver a operar".

P: ¿Cómo han evolucionado sus personajes desde que los conocimos en la primera temporada?

MA: "El sentido de identidad de Yasmin ha madurado desde la primera temporada. Para ella, la chica que estaba trayendo ensaladas para todos ya no existe. Realmente ha evolucionado hasta convertirse en una joven muy diferente. Creo que es más fuerte. No creo que la Yasmin de la primera temporada hubiera podido lidiar con lo que enfrenta la Yasmin de la tercera temporada. Sin embargo, al final de la tercera temporada vemos lo que, cuando realmente se reduce a lo esencial, Yasmin considera más valioso. Y creo que eso sí resuena con la chica que vimos en la primera temporada".

M: "El mayor cambio en Harper es su confianza. Cuando la conocemos en la primera temporada, en el primer episodio, aunque exteriormente tenía una fachada dura, por dentro es insegura. Sufre del síndrome del impostor, dudando completamente de si puede tener un lugar en Pierpoint y si será capaz de soportarlo. Para cuando la encontramos en la tercera temporada, aunque comienza en su punto más bajo, ya tiene experiencia. Ha probado suerte en este negocio, y ha funcionado. Tiene relaciones, sabe en su interior que "soy exitosa e inteligente en esto. Soy astuta, puedo abrirme camino aquí". Lo que se interpuso en su camino no tuvo nada que ver con si era capaz de hacer el trabajo o no. Así que, en esta tercera temporada, aporta un nivel de confianza que no habíamos visto antes en ella, y se lo ha ganado por completo".

P: ¿En qué estado se encuentran ahora las relaciones entre los graduados originales?

MA: "Yasmin está viviendo con Robert y Harper esta temporada. Diría que están más unidos que desde la mitad de la primera temporada como trío. Robert le ofrece mucha amabilidad y seguridad — ella necesita un lugar donde vivir y él se lo ha dado. Harper vuelve a ser su confidente, el lugar donde siente que puede ser más honesta, porque Harper está al tanto de lo que ha estado ocurriendo con su padre de una manera en que los demás no lo están. También la vemos lidiar con Eric [Ken Leung] por primera vez realmente en esta temporada. Así que definitivamente hay nuevas dinámicas en juego para Yasmin en la tercera temporada".

M: "Hay un evento que ocurre que une a Yasmin y Harper eternamente — tal vez una unión a través del trauma. Y creo que es lo que siempre ha necesitado esta relación para anclarse. Ahora sabemos que estas dos personas se aman, ¡aunque se odien igual de fuerte! Y luego, cuando los negocios se vuelven la prioridad para Harper y Yasmin termina siendo daño colateral, parece que la confianza, el vínculo familiar que se había creado, se rompe, y las deja enfrentadas de una manera que creo que es irreparable".

P: ¿Cómo ha evolucionado Industry en su conjunto desde la primera temporada?

MA: "Diría que Industry sigue enfocándose en el mismo mundo, el mundo de las finanzas, donde el dinero es el rey. Eso define a cada personaje que está en ese entorno, pero ahora es una serie más grande — el mundo ha crecido, ya no necesita estar ambientada en el centro de un banco".

M: "¡Oh, Dios mío! Bueno, creo que nuestra mayor explosión como serie ha sucedido absolutamente en esta temporada. En cada temporada hemos añadido nuevos rostros y nuevos conflictos fuera del banco, pero en la tercera temporada es la primera vez que Harper — una de las principales perspectivas de la serie — no está en el banco para nada. Así que, por primera vez, realmente podemos ver quién es Harper fuera de Pierpoint. Una vez que estamos fuera de Pierpoint, podemos pasar un poco más de tiempo con todos estos personajes y sus relaciones fuera del banco. Esto te informa más sobre quiénes son y por qué son así. Así que la serie en su totalidad se ha expandido — ¡Mickey y Konrad son unos genios! Pueden escribir cualquier cosa, ¡y estoy obsesionada con ellos!".

Ofrece una visión privilegiada de los entresijos de las altas finanzas, siguiendo a un grupo de jóvenes banqueros mientras forman sus identidades en el ambiente de alta presión y excesos de sexo y drogas de la oficina londinense del banco internacional Pierpoint & CO.

En la tercera temporada, mientras la Pierpoint mira para el futuro y realiza una gran apuesta en inversiones éticas, Yasmin (Marisa Abela), Robert (Harry Lawtey) y Eric (Ken Leung) se encuentran en el centro del glamoroso IPO de Lumi, una empresa de tecnología verde liderada por Henry Muck (Kit Harington), en una historia que alcanza la cima de las finanzas, los medios de comunicación y el gobierno. Desde que dejó Pierpoint, Harper (Myha'la) está ansiosa por volver a experimentar la emocionante adrenalina de las finanzas y encuentra una improbable compañera en Gerente de Cartera de FutureDawn, Petra Koenig (Sarah Goldberg).