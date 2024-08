Inés es la nueva eliminada de Survivor Expedición Robinson: votación unánime

“En menos de 24 horas ya tenía a Inés buscando manipularme, mentirme, implantarme rumores”, dijo Aixa cuando dio sus motivos.

Martina Musillo fue por el mismo camino. “Te descuidás un minuto y ya está hablando mal de vos”, sostuvo la rosarina sobre su ahora ex compañera.

En cuanto a Juan Pablo Goldi, él sostuvo: “Dentro de todo me cae bien, pero trae problemas y es una jugadora fuerte”.

Video: así fue la votación para eliminar a Inés de Survivor

votos Ines Survivor

Juan Pablo Busilachi habló de la eliminación de Inés como parte de un plan. “Es una cuestión de convivencia y de estrategia grupal que tenemos a futuro con los chicos del Norte”, explicó.

En ese mismo camino fueron el resto de las votaciones, aunque la peor y más contundente fue la de Mauro. "Hoy vas a descubrir de muy mala forma que no se puede confiar en mi palabra. No va a pasar que tengamos una alianza por nuestra comunidad y logré en 5 días lo que los inútiles de tus compañeros del norte no pudieron en 30: que confíes en mí, que votes a quien quieras y expulsarte por sorpresa”, sentenció.

En tanto, a la hora de emitir su voto, Inés buscó ir en contra de Goldi. “Pesado, soberbio, altanero, controlador, b. Todos los adjetivos horribles que se te puedan imaginar. Como sea que te llames… tomátelas de mi tribu. Infumable y desubicado”, dijo a la hora de dar sus motivos.