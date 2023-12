El mensaje de Neo Pistea para que sus seguidores se hagan chequeos médicos: "Es muy importante"

"Mensaje especial para los varones: amigos vayan al médico. Sé que es raro como varón hacerse estos estudios y más de este tipo, pero es muy muy importante, ya que los pibes no solemos hacernos chequeos y esas cosas. ", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "No está en nuestra educación. A muchos no nos enseñan desde niños ir al médico y luego, a partir de la adolescencia, no vamos más".

"Era para compartir este mensaje. Lxs amo. Bendiciones", cerró el comunicado Neo en su cuenta de Instagram.