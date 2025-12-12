Iron Maiden anunció su regreso a la Argentina: cuándo, dónde y cómo comprar entradas

Del mismo modo, Bruce Dickinson celebró el espíritu del tour al destacar: “Me encanta cantar todas estas grandes canciones antiguas. Tenemos todas las esenciales —Run to the Hills, Hallowed Be Thy Name, The Trooper, Number of the Beast, Powerslave— y algunas que no tocamos allí hace más de 20 años”.

Vale recordar que la última visita de Iron Maiden al país dejó una marca contundente: la banda llenó un estadio de fútbol y, ante la demanda desbordante, terminó sumando una presentación adicional, mucho más íntima, en el Movistar Arena como verdadero bonus track para los seguidores locales. Aquel doblete confirmó el magnetismo que el grupo mantiene en la Argentina, un fenómeno que promete repetirse en 2026.