Iron Maiden anunció su regreso a la Argentina: cuándo, dónde y cómo comprar entradas
La banda celebrará medio siglo de historia con un recorrido latinoamericano que incluye una escala muy esperada en Buenos Aires.
Después de semanas de versiones cruzadas, la noticia quedó completamente confirmada: Iron Maiden vuelve a la Argentina en el marco de la gira mundial Run For Your Lives, el tour armado para festejar los 50 años de trayectoria que consagraron a los británicos como uno de los pilares del heavy metal. En esta travesía por Latinoamérica, el grupo decidió sumar una parada local que promete ser de las más potentes del tramo regional.
La presentación en Buenos Aires quedó fijada para el 20 de octubre de 2026 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, y la banda adelantó que el repertorio girará alrededor de las piezas más icónicas de los primeros nueve álbumes, aquellos que definieron su identidad sonora y marcaron el rumbo de generaciones enteras de fanáticos. Se trata de un show pensado para los seguidores históricos, con una puesta monumental y con la energía que el sexteto suele desplegar en sus grandes citas.
En cuanto a las entradas, la organización confirmó que la preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará el martes 16 de diciembre de 2025 a las 13, con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés. La venta general quedará habilitada dos días más tarde, el jueves 18, también desde las 13, y únicamente a través de Livepass, el sistema oficial designado para la gira.
El anuncio vino acompañado de palabras muy claras de parte de los miembros del grupo. Steve Harris, alma fundadora y bajista, remarcó el vínculo emocional con la región: “No es un secreto que algunos de nuestros fanáticos más apasionados están en América Central y del Sur. Tenemos una larga historia que se remonta a 1985, y volver con esta lista de temas y esta producción es realmente emocionante”.
Del mismo modo, Bruce Dickinson celebró el espíritu del tour al destacar: “Me encanta cantar todas estas grandes canciones antiguas. Tenemos todas las esenciales —Run to the Hills, Hallowed Be Thy Name, The Trooper, Number of the Beast, Powerslave— y algunas que no tocamos allí hace más de 20 años”.
Vale recordar que la última visita de Iron Maiden al país dejó una marca contundente: la banda llenó un estadio de fútbol y, ante la demanda desbordante, terminó sumando una presentación adicional, mucho más íntima, en el Movistar Arena como verdadero bonus track para los seguidores locales. Aquel doblete confirmó el magnetismo que el grupo mantiene en la Argentina, un fenómeno que promete repetirse en 2026.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario