Ivana Icardi defendió a Mauro y disparó contra Wanda Nara: "No vivimos del circo"

image.png

La reacción llegó poco después de que su hermano se viera envuelto en una situación polémica en el Chateau Libertador, cuando intentó ver a sus hijas, situación que rápidamente se convirtió en noticia.

Ivana, al ver que algunos usuarios la cuestionaron por no viajar a la Argentina a visitar a Mauro, se defendió: "Él sabe que estamos si él necesita hablar. No podemos ir, tenemos hijos y que trabajar. Al contrario de la familia de la Doña, nadie de mi familia lo vivió así que no podemos estar todo el día como ellos armando circo".

image.png

La hermana del futbolista del Galatasaray fue contundente en su crítica a la familia de la conductora, a quienes acusó de manipular la opinión pública mediante la repetición constante de ciertos relatos: "A mí lo que realmente me intriga es cómo la gente no se da cuenta de que utiliza la técnica de repetición como manipulación. Les repiten algo hasta la saciedad (aunque sea mentira) y se lo creen sin cuestionarlo. Aunque les hayan mentido 1093737 veces antes. Digno de estudio".

También dejó claro que siempre defenderá a su familia, pese a las críticas y controversias: "Aprendí a perdonar a los que me importan. Si no les gusta, soporten". Con estas palabras, reafirmó su lealtad hacia su hermano y su negativa a formar parte del "circo mediático" en el que se ha visto envuelta la familia Icardi-Nara.

image.png