La microbikini bicolor de Ivana Nadal que enloqueció a sus seguidores

Ivana Nadal 1.png

En esta ocasión, Ivana sorprendió a sus seguidores con una microbikini bicolor en tonos rosa y verde. Además, agregó un complemento muy chic a su conjunto que realzó su look al máximo.

Se trata de un traje de baño de dos piezas con un corpiño sencillo de estilo triangular y una parte inferior colaless de corte ultracavado, con detalles de pequeñas argollas metálicas y tiras ajustables. El top es de color rosa pálido y la parte inferior es de un verde más oscuro.

Ivana Nadal 2.png

Siempre prestando atención a los detalles y siendo fanática de los accesorios, Ivana completó su outfit con un par de gafas de sol negras con lentes opacos de la prestigiosa marca italiana Prada.

En cuanto al maquillaje, optó por lucir un rostro al natural, sin una pizca de maquillaje. Además, llevó el cabello suelto, peinado hacia atrás y húmedo después de sumergirse en el mar.

Ivana Nadal 3.png

En el pie de foto, fiel a su estilo, dejó un mensaje inspirador: "Qué orgulloso me siento de experimentar los frutos de ser mi mejor versión. Qué inmensidad puedo sentir al ver todo lo que voy creando al actuar con coherencia, siendo auténtica... al dejar atrás todo lo que ya pasó, lo que ya fui, lo que ya no me representa". Por último, añadió: "Qué hermoso es permitirse cambiar cuantas veces quiera, moldeando esta experiencia llamada vida. Qué maravilla es SER. Gracias, Ivanita, por animarte a tanto, todo el tiempo".

Qué fue lo que más le gustó al novio de Ivana Nadal al conocerla

Ivana Nadal compartió en sus redes sociales desde Tulum, México, la presentación de su nueva pareja, Nicolás Neduchal. En una entrevista, Nicolás, quien se desempeña como masajista, reveló detalles sobre cómo se conocieron y qué aspectos lo atrajeron de Ivana.

Su encuentro tuvo lugar a principios de diciembre en el gimnasio, aunque Nicolás ya conocía a Ivana por su presencia en los medios. Sin embargo, fue en una sesión de masajes donde surgió una conexión especial entre ellos. Nicolás destacó la apertura y la transparencia de Ivana, así como su inteligencia emocional, que lo cautivaron profundamente.

Además, resaltó la fluidez de la comunicación entre ambos, así como su autenticidad y frontalidad en sus interacciones. A pesar de tener mentalidades diferentes a las relaciones tradicionales, ambos disfrutan de una conexión única y una relación libre de prejuicios.