Jacob Elordi presentó "Saltburn", la nueva película de Prime Video en exclusiva

Jacob Elordi, quien en "Saltburn" le da vida a Félix, presentó la película previo a su estreno y contó lo fascinado que estaba con el guion durante una conferencia de prensa.

Además, en la misma, reveló cómo se preparó para el papel y cómo fue trabajar con el resto del elenco, principalmente con la psicología atrapante y tan perturbadora del chico más popular de la Universidad. No te pierdas todos los detalles.

Jacob Elordi Jacob Elordi en Saltburn. Foto: (Prime Video)

En soledad, pero mostrándose fascinado por la cantidad de presencia extranjera en la conferencia de prensa, Jacob Elordi se presentó desde Australia en medio de una producción para hablar sobre "Saltburn". Durante la entrevista comenzó revelando cómo describiría la película en tres palabras, en especial para aquellos que aún no pudieron disfrutarla. "Salvaje, espléndida y divertida", dijo y, luego de esto, se explayó explicando que esto fue lo que sintió cuando leyó el guion.

Además, agregó: " Estaba muy emocionado cuando lo leí, porque realmente no ves las cosas cómo son en la película, y en el guion Emerald se encargó de exponer a personas, a pesar de que eran ficticias". Por otro lado, Jacob Elordi también habló de su admiración por Emerald Fennell desde el momento en que la conoció: "Emerald es una directora con la que uno siempre quiere trabajar", aseguró y también contó que fue así cómo supo que este proyecto era ideal para él.

Jacob Elordi Foto: (Prime Video)

"A Emerald la escuchas desde que empieza a hablar hasta que termina, entonces cuando me reuní con ella por primera vez, yo sabía que cualquier cosa que me propusiera, yo iba a querer hacerlo", destacó. Asimismo, Jacob también habló pura y exclusivamente de su personaje y, en exclusiva para minutouno.com respondió si su personaje, Félix, hizo perder "al Jacob que es" y cómo manejó el hecho de volver a encontrarse con sí mismo fue de cámara. "No encuentro en mi ser nada parecido al de Félix o eso es lo que creo yo espero que así sea", dijo entre risas.

A su vez, también para minutouno.com explicó cómo logró introducirse en la psicología del personaje: "No estoy muy seguro. Creo que el proceso de los cambios todo el tiempo dependen exclusivamente de la imagen". Por último, el actor también se refirió a cómo vería él "Saltburn" en cuatro o cinco años, teniendo en cuenta el rumbo que está tomando su carrera: "No me gusta mucho mirar en el tiempo, no soy de esos. Pero estoy seguro que esta producción sí va a tener un sentimiento especial en mi" y además destacó que "significa un montón" para él poder hacer este tipo de películas.

image.png

Sinopsis y tráiler de Saltburn

La cineasta ganadora del Oscar Emerald Fennell (Hermosa Venganza) nos trae una bella y perversa historia de privilegios y deseos. Mientras lucha por encontrar su lugar en la Universidad de Oxford, el estudiante Oliver Quick (Barry Keoghan) se ve arrastrado al mundo del encantador y aristocrático Felix Catton (Jacob Elordi), quien lo invita a Saltburn, la extensa propiedad de su excéntrica familia, para pasar un verano inolvidable.

Embed - Saltburn | Official Trailer