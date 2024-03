Jake Gyllenhaal, Conor McGregor y el elenco de "Road House" presentaron lo nuevo de Prime Video

Road House Foto: (Prime Video)

Sin embargo, antes de seguir definiendo esta película, ¿qué mejor que escuchar a sus protagonistas hablando de ella? Previo a su estreno, desde minutouno.com estuvimos presentes en la conferencia de prensa de Road House en la que Jake Gyllenhaal, Conor McGregor, Daniela Melchior, Billy Magnussen y Lukas Gage hablaron de sus personajes y cómo fue trabajar en esta producción.

+ Así fue la conferencia de prensa de Road House:

Con pura simpatía Edith Bowman, la moderadora, presentó a Connor McGregor, Lukas Gage, Billy Magnussen, Daniela Melchior y Jake Gyllenhaal. Los actores llegaron a sus lugares con una sonrisa en sus rostros dispuestos a responder todas las preguntas de la prensa mundial que estaba frente a ellos tanto de manera presencial como virtual.

El primero en comenzar a hablar sobre Road House fue, sin dudas, Jake Gyllenhaal, quien aseguró que fue un sueño emocionante volver a encontrarse con Doug Liman, el director. "Fue divertido, entretenido y todo eso, porque todos los días que estuvimos en el trabajo, se sentía como que estabas trabajando con tu amigo", comenzó diciendo y agregó: "y eso fue lo que me ayudó a tomar parte de mi personalidad que él mismo dijo que no había visto antes en una película".

Road House Foto: (Prime Video)

Luego de esto, Gyllenhaal hizo referencia a su admiración por Patrick Swayze y, también, cómo lo inspiró el actor para encarnar esta versión de su personaje tan icónico. "Quiero decir, Patrick fue el mejor, el más carismático, yo era fan de él desde que era un niño, así que creo que vi Road House un millón de veces, de hecho, mi hermana primero intentó que yo viera Dirty Dancing con sus hijos, pero yo les puse Road House", afirmó.

Pero, por si esto fuera poco, también destacó: "Por eso, para mi, cuando hicimos Donnie Darko (con Swayze) siempre fue muy bueno y amigable conmigo. Así que, el hecho de que él me haya apoyado a lo largo de los años, es hermoso. Sin embargo, nunca sentí una gran responsabilidad, solo quería honrarlo a él y siento que definitivamente pude traer su energía de la película original". Después cerró: "Pero algo importante para todos, de respetar la versión original, era honrar las décadas en las que se trabajaron las dos versiones".

En cuanto a Daniela Melchior, ella reveló: "No me gusta comparar, por eso nunca sentí que tenía que respetar los aspectos de Elizabeth y es por eso que aquí hay otra razón por la diferencia de nombre en los personajes. Una es Elizabeth y la otra es Ellie y por eso yo puedo sentir la diferencia en los tiempos, yo me siento diferente de mi madre y mi abuela, tú sabes. Así que sí, un montón de patrones fueron rotos, eso seguro, siendo así muy diferente en especial en el arco de Ellie, en su historia de amor".

Tras esto, fue el turno de Billy Magnussen de hablar sobre su personaje: "Es un mal chico. De hecho, yo creo que nadie puede creer que seas el villano en su propia historia", dijo entre risas. Luego, el resto de los actores continuaron detallando sus personajes en una conferencia de prensa a pura energía, alegría y emoción por la llegada de su film a Prime Video.

El video completo de la conferencia de prensa:

Road House

Sinopsis oficial:

El Duro es protagonizada por Jake Gyllenhaal como Dalton, un ex peleador de la UFC, tratando de huir de su oscuro pasado e inclinación por la violencia, en esta película de acción repleta de adrenalina. Dalton apenas se mantiene a flote gracias a la reputación que lo precede, cuando es reclutado por Frankie (Jessica Williams), dueña de un bar en los Cayos de Florida. Ella lo contrata como su nuevo encargado de seguridad, con la esperanza de impedir que una violenta pandilla que trabaja para el criminal Brandt (Billy Magnussen), destruya su querido bar. Ni cinco contra uno, el grupo de Brandt no es rival para las habilidades de Dalton. Pero el riesgo aumenta con la llegada del despiadado matón, Knox (Conor McGregor). Mientras las brutales y sangrientas peleas incrementan, los Cayos tropicales parecen ser más peligrosos que cualquier cosa a la que Dalton se haya enfrentado en el octágono. También participan Daniela Melchior, Joaquim De Almeida y Lukas Gage.

Tráiler oficial:

Embed - Road House - Official Trailer | Prime Video