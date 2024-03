Amor o marketing: qué pasa entre Javier Milei y Fátima Florez

"Y como hay otro personaje, que yo conozco, rondando el despacho presidencial dije: 'Cayó la otra'. No me pregunten quién es porque no lo voy a decir. Es una rubia", afirmó el periodista. Debido esto, la conductora del ciclo Catalina de Elía infirió que podría tratarse de la diputada Lilia Lemoine, pero Gelblung se negó a dar más detalles.

"Ella me pidió: 'Antes de que sea Presidente haceme gancho'", reveló Gelblung, quien ante la insistencia del panel insistió: "No voy a decir nada, no me lo van a sacar". Por último, respecto al vínculo entre el mandatario y la artista, el conductor sostuvo: "Yo no sé si fue amor o una necesidad de marketing. Nunca entendí esa relación".

Qué dijo Chiche Gelblung sobre la relación de Milei con Fátima Florez

