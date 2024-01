Todos los famosos que aparecen en la lista de Jeffrey Epstein

Los nombres que se filtraron de los documentos de Jeffrey Epstein:

- Michael Jackson: el caso del rey del pop es uno de los más inofensivos que se ha mencionado a lo largo de todos los documentos relacionados a Jeffrey Epstein. Una de las víctimas asegura que se encontró con el cantante en la casa que el pedófilo poseía en Palm Beach, pero que nunca lo vio tener relaciones con menores ni tampoco "recibiendo masajes" de las mismas. De hecho, según distintas fuentes, Michael habría asistido al hogar de Epstein sólo por problemas financieros con su entonces productora: Sony Music.

- David Copperfield: Según las declaraciones de una de las víctimas, el mago fue invitado a comer con Epstein porque eran amigos. Y, si bien no dijo si el ya mencionado artista tuvo relaciones con menores, sí aseguró que David le preguntó si sabía que le pagaban mejor a las chicas que traían amigas. A su vez, la testigo afirmó que fue invitada a cenar con Copperfield y que no estaba solo ella, sino que había otra chica incluso más joven que ella a la que en realidad no había visto nunca.

Jeffrey Epstein

- Bill Clinton: el ex presidente aparece mencionado por una testigo, quien afirmó que nunca lo vieron ni ella ni las otras chicas en la isla. Lo único que mencionaron sobre el mandatario es que Epstein una vez aseguró que "le gustan jóvenes" haciendo referencia a las mujeres. Pero, en cuanto a una causa formal en su contra, no es comprobable.

- Donald Trump: Si bien la testigo que habló de Trump no hizo referencia a acosos de su parte ni tampoco a que el ex presidente haya "recibido masajes" de las víctimas, sí aseguró que tenía una relación cercana con el magnate financiero. Según sus palabras, Donald los recibió en uno de sus casinos de Atlantic City, pero no mencionó el nombre.

En cuanto al resto de nombres filtrados se trata de personalidades de la política como Bill Richardson, el gobernador de Nuevo México, el abogado Alan Dershowitz, y el billonario Thomas Pritzker, con quien una de las víctimas aseguró haber tenido sexo. Por su parte, el resto de los nombres que se habrían filtrado en redes sociales son completamente falsos, incluyendo el de Tom Hanks. Sin embargo, hay que destacar que ya fueron publicadas las listas completas, pero están en formato de documentos que van a tener que ser analizados para llegar a los nombres. Es por eso que el resto de personalidades que puedan aparecer en el listado serán revelados en los próximos días, cuando se espera también que se publiquen algunos otros documentos.