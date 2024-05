Fuertes rumores de crisis entre Jennifer López y Ben Affleck: ¿separados?

De todas maneras, hay que destacar que esto no fue sustento suficiente para imaginar que está todo bien entre ellos, sino que volvieron a surgir los rumores de una separación. Esto habría comenzado porque Ben Affleck no estuvo presente en el estreno de "Atlas", la nueva película de JLO que llega este 24 de mayo a Netflix, tal y como lo hace siempre.

Jennifer López y Ben Affleck

“Si hubiera una forma de divorciarse por demencia temporal, lo haría. Siente que los últimos dos años han sido sólo un sueño febril, y ahora ha entrado en razón y entiende que esto no va a funcionar de ninguna manera”, detalló una fuente cercana a la pareja en una entrevista.

Luego, también está el hecho de que López le dio like a una publicación que decía: “No puedes construir una relación sana con alguien que... carece de integridad y seguridad emocional... no respeta tu tiempo/no cree que sea importante llamar/devolver un mensaje de texto en un plazo respetable... carece de habilidades de comunicación efectivas... no sabe quién es ni lo que quiere”.

No obstante, para la no aparición de Affleck hay una verdadera explicación. Al parecer, según se viralizó en redes sociales, el actor no pudo estar presente con su pareja porque se encontraba en proyectos de sus hijos, los cuales son fruto de su relación con Jennifer Garner. Es decir, la distancia que hay entre ellos y el hecho de que se hayan guardado mucho más de las cámaras no implica que estén separados.