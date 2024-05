Jennifer López, Simu Liu y Brad Peyton dieron detalles exclusivos de "Atlas", la nueva película de Netflix

Una historia en la que el nivel de producción es excepcional al igual que la dupla que consiguieron Jennifer López y Simu Liu al realizar un drama ficticio lleno de pasión. Sin embargo, lo mejor para proceder en entender lo bueno y lo malo, incluso, de la nueva película de Netflix, es escuchar a sus protagonistas. Desde minutouno.com estuvimos presentes en la conferencia de prensa con ellos donde explicaron cómo fue el proceso de grabación y cómo fue cada detalle del rodaje. Además, cuáles fueron los personajes icónicos de este género que los inspiraron.

+ Lo mejor de la conferencia de prensa de Jennifer López y Simu Liu presentando "Atlas":

Luego de una presentación agradable y contando su grata experiencia en México, Jennifer López explicó qué personajes la inspiraron para ser "una estafadora, pero formidable mujer" en "Atlas". "Hay dos personajes específicos y uno de ellos que recuerdo, pero que no pensé cuando estaba haciendo Atlas fue en ´Terminator 2´con Linda Hamilton, no sé si recuerdan esa película", comenzó diciendo y, luego, agregó: "Para mi ella era la más mala de las perras más malas de la historia. Solo recuerdo estar en el teatro viéndola en Nueva York como: ´Oh dios mio, quiero ser ella tanto. Voy a ser actriz y eso es lo que voy a hacer´ y realmente no lo hice. Alguna vez pude hacerlo cuando era más joven y ahora también poder hacer algo como eso es fascinante".

Embed - minutouno.com en Instagram: "Jennifer Lopez contó cómo se inspiró para su personaje en Atlas La película se estrenó en @netflixlat y la actriz le respondió a @noe.cineyseries para minutouno.com #Atlas #Netflix #JenniferLopez #Cine" View this post on Instagram A post shared by minutouno.com (@minutouno)

Al mismo tiempo, López contó: "El otro personaje que realmente amé y de eso Brad y yo hablamos mucho mientras estábamos filmando fue Ripley en "Alien". Esos dos para mi fueron el tipo de personaje más icónico de la ciencia ficción y películas de acción que he visto nunca". En cuanto a Simu Liu, él confesó que siempre fue muy fanático de "Star Trek", por lo que no dudó de sacar su inspiración de este tipo de películas. Luego de esto, los actores hablaron de los desafíos que la humanidad enfrenta con el proceso y el avance de la Inteligencia Artificial, además de los aspectos sobre las nuevas tecnologías encuentran más sorprendentes.

Quien comenzó haciendo mención de esto fue Jennifer López, quien explicó: "La tecnología avanza todo el tiempo y obviamente hay un montón de esas cosas que me ponen nerviosa. Cuando piensas en la Inteligencia Artificial y además hay películas como "Atlas" que te muestran las dos partes de la historia, teniendo uno en el que se dice qué es lo que puede ir realmente bien con IA y cómo realmente podemos usarlo para ser una mejor versión de nosotros mismos y después cómo nosotros podemos ir realmente mal con esto como le pasa al personaje de Simu".

atlas Foto: (Netflix)

"La Inteligencia Artificial realmente puede destruir todo y hasta hacer olvidar a la humanidad. Así que creo, ahora mismo, para mi cuando pienso en eso, hay una gran pregunta, ¿sabes? Hay una idea de que tenemos que tener mucho respeto cuando hablamos de la Inteligencia Artificial porque no es como cualquier tecnología", añadió la artista. "Hay que usarlo de la mejor manera que podamos, pero siempre teniéndole respeto", cerró sobre este tema.

Por otro lado, uno de los momentos más destacados de esta conferencia fue cuando Simu Liu, luego de ver cómo todas las preguntas fueron referidas a Jennifer López, recibió su propia pregunta. Aunque, claro, la misma tenía que ver en cómo fue para él trabajar con una actriz de renombre como lo es JLO. "Fue encantador, tu sabes. Recuerdo uno de los primeros días que llegué al set y, tu sabes, mi parte en la película como villano, llegué un poco tarde, pero cuando llegué al set le pregunté a Jenn cómo estaba y ella me dijo que había estado ahí como por seis semanas, pero después me preguntó a mi cómo estaba, así que ya sabes, no tuve ni tiempo de compadecerme. Pero la verdad es que fue asombroso, inspiracional, definitivamente tuve mariposas en el estómago cuando llegué al set sabiendo que iba a trabajar con ella", admitió Liu.

atlas Foto: (Netflix)

Asimismo, luego de las bromas, los actores hablaron de sus experiencias con la inteligencia artificial y cómo fue, para ellos, trabajar en esta cinta, demás de los procesos creativos. "Atlas" ya se encuentra disponible en Netflix y es una película ideal para comenzar el fin de semana.

Tráiler oficial de "Atlas":