Conocida vidente advierte a Jey Mammón por su presencia en los Martín Fierro

Qué predice Aristida Genes sobre la presencia de Jey Mammón en los Martín Fierro

vidente jey mamon martin fierro

“De a poco se irán calmando las aguas, sabemos que hubo mucho movimiento con este tema y verlo ahí a él a mucha gente le va a llamar la atención, él tiene que estar tranquilo y no hacerse mala sangre, va a ser difícil para él y lo tiene que enfrentar”, dijo.

Y agregó: “Va a pasar mucha gente que lo va a apoyar y darle fuerza, hay gente que se pregunta qué pasó en todo esto, si esto fue algo que lo taparon y muchas preguntas de la gente, que trate de disfrutar a su manera, le va a costar muchísimo”.

Qué dijo Jey Mammón sobre su presencia en los premios Martín Fierro

“El domingo voy a los Martín Fierro con la frente en alto porque no tengo nada que esconder. Y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también. Si me saluden si quieren, y si no quieren que no me saluden. Y si hablan por atrás, que hablen por atrás. Y si me quieren creer que me crean, y si no quieren, que no me crean”, afirmó Jey Mammón en Intrusos.

“No celebro estar fuera de la pantalla, creo que me merecía estar nominado a los Martín Fierro como mejor conductor y ganármelo. Siento que me lo merecía porque cuando yo llegué al canal, me llamaron para hacer otra cosa. Y me cargué al hombro un programa muy heavy, en donde faltaba Gerardo (Rozín)”, dijo, con lágrimas en los ojos.