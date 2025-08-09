Joaquín Levinton reveló una insólita anécdota con Andrés Calamaro: "Si no lo mata eso"
El líder de Turf dejó a todos sorprendidos al contar una inesperada situación que vivió con su colega.
Joaquín Levinton además de ser un gran cantante es uno de los personas más queridos por el público, ya que tiene un gran carisma y sus historias hacen reír a todos. En esta oportunidad, el artista sorprendió a todos al recordar una insólita anécdota con Andrés Calamaro.
Levinton habló con el periodista Lautaro Maislin y dio detalles de esa situación que vivió con su colega. "Le comió el pan a la rata. Había un pancito circulando por el piso, hace seis meses que la rata y la gata jugaban".
Y, siguió con su relato: "Un día fue Andrés Calamaro y se encontró con esa rata. Me dice 'Joaquín, ¿tenés algo de comer que sea típicamente madrileño?'. Voy a la cocina y digo '¿estará la rata?. Abro la heladera y estaba todo vacío, salvo un paquete de mayonesa que tendría que estar en la basura y veo un pan todo mordido por la rata y también por mi gata que se llamaba La Cantina de David".
Ya entre risas y ante la sorpresa de todos, concluyó: "La rata y la gata jugaban con el pan que tenía un año. Ese pan estaba tirado en la cocina y lo meto en la mesa. Andrés lo agarra y dice 'qué bueno y le pone la mayonesa'. Si no lo mata eso..."
Joaquín Levinton sorprendió a Juana Viale con una impresionante anécdota: "Lo atravesó un rayo"
Este domingo, Joaquín Levinton estuvo de invitado a la mesa de Juana Viale y dejó a todos en shock al contar una fuerte anécdota protagonizada por un amigo en la cercanía a Mar del Plata.
Según relató el músico, esta persona recibió el impacto de un rayo, murió algunos minutos y revivió. Sin dudas, esto despertó una gran curiosidad entre todos los presentes, que no dudaron en seguir indagando sobre esta cuestión.
“Estaba haciendo una foto y lo atravesó un rayo. Entró por acá (por la cabeza) y le salió por el trasero”, comentó el líder de Turf. Esto sorprendió a todos, que se reían y no daban crédito a lo que contaba el cantante.
Con picardía, Levinton, sostuvo que el impacto “le quemó el 60% del cuerpo y cayó muerto”, y continuó: “Estuvo muerto como cuatro minutos, todo quemado, y quedó en coma 3 meses”, aseguró el músico.
Para cerrar: “Se despertó y ve que le iban a poner un calzón Dufour, y empezó a decir que ‘no’ y lo volvieron a poner en coma una semana más”.
Este recorte no tardó en viralizarse en las redes sociales y desató todo tipo de comentarios por parte de los usuarios, que tampoco podían creer lo que estaban viendo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario