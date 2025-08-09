Joaquín Levinton reveló una insólita anécdota con Andrés Calamaro: "Si no lo mata eso"

Según relató el músico, esta persona recibió el impacto de un rayo, murió algunos minutos y revivió. Sin dudas, esto despertó una gran curiosidad entre todos los presentes, que no dudaron en seguir indagando sobre esta cuestión.

“Estaba haciendo una foto y lo atravesó un rayo. Entró por acá (por la cabeza) y le salió por el trasero”, comentó el líder de Turf. Esto sorprendió a todos, que se reían y no daban crédito a lo que contaba el cantante.

Con picardía, Levinton, sostuvo que el impacto “le quemó el 60% del cuerpo y cayó muerto”, y continuó: “Estuvo muerto como cuatro minutos, todo quemado, y quedó en coma 3 meses”, aseguró el músico.

Para cerrar: “Se despertó y ve que le iban a poner un calzón Dufour, y empezó a decir que ‘no’ y lo volvieron a poner en coma una semana más”.

Este recorte no tardó en viralizarse en las redes sociales y desató todo tipo de comentarios por parte de los usuarios, que tampoco podían creer lo que estaban viendo.