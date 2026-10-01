Joaquín Levinton se mostró angustiado tras la denuncia por abuso: "Esto no va a terminar, está obesionada"

Qué hará Joaquín Levinton tras la seria denuncia en su contra

En relación con las acciones a seguir, Levinton remarcó que acudirá a la Justicia para protegerse: "Voy a tener que poner un bozal legal, voy a tener que poner una medida cautelar y pedir un botón de pánico". A su vez, enfatizó que se encuentra totalmente a disposición de las autoridades judiciales y que ya ha presentado pruebas al respecto: "Ustedes tienen las pruebas, tienen las cosas en la Justicia que yo fui a hacer. Yo estoy a disposición de la Justicia".

Finalmente, el músico pidió cautela a los medios respecto a cómo se trata el tema y a quiénes se les da espacio al aire. Pese al duro momento, confirmó que continuará con sus compromisos profesionales y sus presentaciones previstas con la banda.