Joaquín Levinton se mostró angustiado tras la denuncia por abuso: "Esto no va a terminar, está obesionada"
En diálogo con Mariana Fabbiani (DDM), el artista aseguró que lucha contra el acoso de la joven llamada Paula hace siete años.
Joaquín Levinton rompió el silencio de manera telefónica en DDM (El Trece) tras hacerse pública una denuncia por abuso sexual en su contra. Durante la entrevista, el líder de Turf expresó su angustia por la situación y aseguró estar atravesando un acoso constante: "Tengo una acosadora seria. Lo que estoy viviendo es serio".
El cantante se mostró abatido por el impacto que la acusación y la exposición mediática están teniendo en su cotidianeidad, afirmando sentirse "extenuado" y "quemado de la cabeza". Explicó que incluso la situación afecta su privacidad diaria: “Tengo cámaras en la puerta, no puedo ni sacar a pasear al perro”.
Además, manifestó su temor a que la situación no cese, señalando que se trata de una persona "que hace siete años está obsesionada".
El acoso que denuncia Joaquín Levinton
El músico aseguró que tres días antes de efectuar la denuncia, la joven de nombre Paula le enviaba videos bailando desnuda. Ante esto, señaló que tuvo la "mala idea" de "bloquearla", porque entiende que ese gesto suyo disparó la bronca de su presunta acosadora.
Qué hará Joaquín Levinton tras la seria denuncia en su contra
En relación con las acciones a seguir, Levinton remarcó que acudirá a la Justicia para protegerse: "Voy a tener que poner un bozal legal, voy a tener que poner una medida cautelar y pedir un botón de pánico". A su vez, enfatizó que se encuentra totalmente a disposición de las autoridades judiciales y que ya ha presentado pruebas al respecto: "Ustedes tienen las pruebas, tienen las cosas en la Justicia que yo fui a hacer. Yo estoy a disposición de la Justicia".
Finalmente, el músico pidió cautela a los medios respecto a cómo se trata el tema y a quiénes se les da espacio al aire. Pese al duro momento, confirmó que continuará con sus compromisos profesionales y sus presentaciones previstas con la banda.
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