John Travolta confesó que su última película "The Shepherd" le recordó una mala experiencia

Travolta, quien en la vida real posee una licencia para pilotear aviones, habló de su experiencia cercan a la muerte. La misma ocurrió en 1992 y si hay algo que él dejó en claro es que nunca hablaría de ella, a excepción de ahora ya que treinta años después él mismo la mencionó. "Yo experimenté lo que es vivir una total falla eléctrica. No en una Vampira, pero sí en un jet corporativo por encima de Washington DC", comenzó explicando el actor.

Luego, continuó: "Por eso, cuando leí el primer guion, resonó aún más por esa experiencia que yo personalmente viví. Yo sé cómo se siente solamente pensar que te vas a morir". Travolta, en ese momento, se encontraba piloteando su avión desde Florida a Maine para la cena de acción de gracias. "Tenía dos buenos ingenieros en el jet, pero no tenía instrumentos, ni electricidad, nada. Y pensé que estaba acabado", sumó John.

