Johnny Depp debutó como escultor gracias a su hijo
El actor presentó una nueva faceta en sus talentos: ahora es escultor e hizo su primera presentación en Turquía con una pieza de dos metros.
El reconocido actor estadounidense Johnny Depp dio un paso trascendental en su faceta dentro de las artes plásticas al presentar de manera oficial "The Bunnyman", su primera obra escultórica. La imponente pieza de bronce blanco, que alcanza los dos metros de altura, fue presentada en el marco de la 21ª edición de la feria Contemporary Istanbul, una de las plataformas de arte contemporáneo más relevantes de Turquía.
Ubicada en los espacios al aire libre de Tersane Istanbul —el antiguo astillero otomano reconvertido en un espacio comercial y cultural a orillas del Cuerno de Oro—, la escultura exhibe una figura mística mitad hombre y mitad conejo que lleva una espada entre sus manos, funcionando como una entidad protectora.
A pesar de que esta presentación marca el debut de Depp en la tridimensionalidad, el icónico ser híbrido ya formaba parte de su universo plástico a través de diversas pinturas y bocetos. El origen conceptual de "The Bunnyman" se encuentra vinculado a una ilustración trazada por Jack, hijo del intérprete, cuando tenía apenas cinco años de edad.
Según precisó la Fundación Sigg Art —entidad responsable de la llegada de la obra al evento artístico—, aquel dibujo hecho por el pequeño despertó en la memoria de la estrella de cine un sueño repetitivo de su propia niñez, en el que se le aparecía un enigmático personaje desprovisto de rostro. Fue justamente la fusión entre la creación de su hijo y sus vivencias de la infancia lo que motivó al artista a inmortalizar al personaje.
Para llevar la obra al plano volumétrico se empleó el clásico procedimiento de fundición a la cera perdida. En el proceso de confección intervinieron de forma coordinada la Fonderia Artistica Battaglia de Milán junto con Pantheon Art y la mencionada Sigg Art Foundation.
El alcance de la feria y el recorrido artístico del actor
La exposición en suelo turco, que permaneció abierta hasta el 27 de septiembre, albergó un despliegue de 1.372 piezas pertenecientes a 736 realizadores de 16 naciones, bajo la representación de 70 galerías. En ese mismo predio se destacó también "Juana", una creación monumental de siete metros diseñada por el escultor español Jaume Plensa.
De esta forma, la incursión tridimensional profundiza el perfil artístico que el protagonista de "El joven manos de tijera" y "Piratas del Caribe" cultivó de forma paralela a su recorrido en Hollywood. Cabe recordar que el intérprete cuenta con una vasta trayectoria musical, donde destaca su labor como guitarrista en la banda Hollywood Vampires a la par de Alice Cooper y Joe Perry. Asimismo, en el área de las artes visuales venía de cosechar un gran reconocimiento en 2022 con "Friends & Heroes", una colección de retratos de figuras de la cultura como Bob Dylan, Keith Richards, Elizabeth Taylor y Al Pacino.
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