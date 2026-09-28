Johnny Depp debutó como escultor gracias a su hijo

El alcance de la feria y el recorrido artístico del actor

La exposición en suelo turco, que permaneció abierta hasta el 27 de septiembre, albergó un despliegue de 1.372 piezas pertenecientes a 736 realizadores de 16 naciones, bajo la representación de 70 galerías. En ese mismo predio se destacó también "Juana", una creación monumental de siete metros diseñada por el escultor español Jaume Plensa.

De esta forma, la incursión tridimensional profundiza el perfil artístico que el protagonista de "El joven manos de tijera" y "Piratas del Caribe" cultivó de forma paralela a su recorrido en Hollywood. Cabe recordar que el intérprete cuenta con una vasta trayectoria musical, donde destaca su labor como guitarrista en la banda Hollywood Vampires a la par de Alice Cooper y Joe Perry. Asimismo, en el área de las artes visuales venía de cosechar un gran reconocimiento en 2022 con "Friends & Heroes", una colección de retratos de figuras de la cultura como Bob Dylan, Keith Richards, Elizabeth Taylor y Al Pacino.