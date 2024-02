Alerta por la salud de Jorge Lanata tras la difusión de un llamativo video mientras estaba al aire

En X (antes Twitter), los usuarios expresaron su preocupación y dejaron mensajes en una publicación de la cuenta @LIBERALDEMILEl, que subió el clip: "Es un milagro que siga vivo", "Está luchando por respirar, en cualquier momento la queda", "No pude respirar. Sus pulmones no resisten más", "No puede respirar por años de darle al cigarro también tiene obesidad mórbida", "Preocupante, nunca lo vi así".

Sobre finales de 2023, Jorge Lanata estuvo internado en algunas oportunidades a causa de una fuerte neumonía. Recientemente pasó por los estudios de verano de El Observador FM 107.9 en Punta del Este y recordó sobre el difícil momento: "Fueron tres períodos de perder la conciencia. Estuve en terapia intensiva, intubado, salir un día y volver a entrar. Fue muy feo, muy fuerte. No sé si pensé que eso podía ser morirme, pero era lo más parecido a morirme que había vivido".

"Tuve sueños muy vívidos, que parecían la realidad en un momento. Eso me impresionó. Por un lado, me preocupó, y por otro estaba pensando que las cosas se podían terminar. Que podía no estar más", reflexionó el comunicador sobre el momento en el que pensó que podría morir.