Marina Calabró cruzó fuerte a Jorge Lanata por la enfermedad de Wanda Nara: "mi límite es..."

Así cruzó Marina Calabró a Jorge Lanata

Lanata antes de adelantar la cruel enfermedad que padecería Wanda Nara se preguntó por qué esa noticia no la daban los periodistas de espectáculos y habló de corporativismo.

"Vos hablabas de corporativismo de los periodistas de espectáculos y en mi caso cuando hay un diagnóstico de salud en el medio primero espero el parte oficial o la autorización de la familia", dijo Calabró, algo que hasta ahora no se da de parte del entorno de Wanda Nara

Y agregó: "Me pongo en el lugar de la familia, es mi posición y mi límite, es el tipo de información a la que no quiero llegar primero".

Lanata ahí le aclaró a la hija del recordado Juan Carlos Calabró que él no buscó la primicia: "No importa llegar primero o último, no me importa nada".