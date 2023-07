Jorge Lanata se fue al pasto y sigue sin empatía con Wanda Nara: "Tiramos varios ministros, esto es una peleíta"

El empresario periodístico que conduce el programa insignia del macrismo, Periodismo Para Todos, dijo que no tiene por qué pedirle disculpas a Wanda Nara: "hice periodismo, nada más que eso, lamento como todos la enfermedad que está padeciendo como cualquier enfermedad".

Lanata sin empatía y con el ego por el cielo

lanata america tv

"Va a sonar canchero, nosotros nos hemos peleado con los presidentes de argentina en los últimos 30 años, hemos tirado varios ministros, trabajamos, esta pelea es una 'peleíta', no es una pelea", sentenció Lanata.

"Me van a decir que los hijos de Wanda Nara no sabían nada, por favor", sentenció sin inmutarse el operador macrista ante las sonrisas de Fabbiani y todo el panel de su programa, el Diario de Mariana.

Lanata dijo que le molestaron las críticas del periodismo de espectáculos, sobre todo las de Ángel de Brito, a quien apuntó fuerte.

Claro, la misma crítica recibió de parte de Marcelo Tinelli pero con el empresario y actual gerente de América TV no tuvo la misma bajada de línea.

Marina Calabró no quiso contar lo de Wanda Nara

marina calabro lanata

"Mi productora me dice que está le tema Wanda y me aclara que Marina Calabró no lo iba a contar porque con esos temas no se metía", reconoció Lanata, que tomó la posta y contó él la supuesta enfermedad de Wanda Nara.

La conclusión de la entrevista es que a Lanata no le importó que los hijos de Wanda Nara se hayan enterado que su mamá tenía cáncer porque él adelantó el diagnóstico sin permiso de nadie.

lanata en america tv

"Yo me banco que digan de mí cualquier cosa, aparte lo hacen. Me dolió lo de Ángel (De Brito), pero por ejemplo me pareció gracioso que (Elizabeth) Vernaci, que diga que soy un gordo ridículo pero no por eso, si no porque ella cree que está flaca", en otra "machiruleada" ante las risas del panel, con excepción de Octavio Majul.