Jorge Rial calificó de "improvisado" a Nico Occhiato tras su descargo en redes sociales
Rial reaccionó al descargo público del creador de Luzu TV luego de la polémica que sacudió al canal de streaming y dejó una reflexión que se viralizó.
La controversia que estalló en Luzu TV sumó un nuevo capítulo luego de que Nico Occhiato publicara un mensaje en redes sociales para referirse al episodio que generó una fuerte repercusión durante una transmisión en vivo. Entre las numerosas reacciones que provocó su descargo, una de las más comentadas fue la de Jorge Rial.
Tras varias horas de silencio, Occhiato decidió pronunciarse públicamente sobre lo sucedido y marcó distancia respecto de lo ocurrido al aire. "Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total", escribió el conductor y empresario.
En el mismo mensaje, además, adelantó que la situación tendría consecuencias dentro de la estructura del canal: "Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error".
Las palabras del fundador de Luzu TV llegaron después de una jornada especialmente agitada para la señal. Horas antes, el canal había eliminado de YouTube la emisión completa de El Show del Verano, además de retirar los shorts y los reels asociados al programa, una medida que fue interpretada como una señal de la gravedad con la que se estaba abordando internamente el asunto.
La reacción de Jorge Rial al descargo de Nico Occhiato
Poco después apareció la respuesta de Rial, que eligió citar el mensaje de Occhiato con una observación que muchos interpretaron como una crítica a ciertas dinámicas del universo del streaming. "Acá es cuando se nota la diferencia entre profesionales e improvisados", escribió el conductor.
La frase no tardó en multiplicarse en redes sociales y abrió un nuevo debate entre quienes respaldaron la postura del periodista y quienes defendieron el crecimiento de los nuevos formatos digitales de comunicación.
Mientras tanto, Florencia Peña también decidió dar explicaciones públicas sobre lo ocurrido. En una entrevista con LAM, se mostró visiblemente afectada y pidió disculpas en reiteradas oportunidades. Allí sostuvo que la información le había sido transmitida por producción mientras se encontraba al aire y que la comunicó creyendo que había sido previamente corroborada.
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