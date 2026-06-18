Jorge Rial calificó de "improvisado" a Nico Occhiato tras su descargo en redes sociales

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La frase no tardó en multiplicarse en redes sociales y abrió un nuevo debate entre quienes respaldaron la postura del periodista y quienes defendieron el crecimiento de los nuevos formatos digitales de comunicación.

Mientras tanto, Florencia Peña también decidió dar explicaciones públicas sobre lo ocurrido. En una entrevista con LAM, se mostró visiblemente afectada y pidió disculpas en reiteradas oportunidades. Allí sostuvo que la información le había sido transmitida por producción mientras se encontraba al aire y que la comunicó creyendo que había sido previamente corroborada.