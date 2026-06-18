Qué va a pasar con Marley en Luzu TV tras la desvinculación de Florencia Peña
Luego de que la reconocida actriz difundiera una fake news sobre la salud del padre de Lionel Messi, el futuro del programa de Marley corre peligro. ¿Sigue?
Sin chequear previamente, Florencia Peña lanzó al aire de Luzu TV una fake news sobre la salud de Jorge Messi (padre de Lionel Messi) y se armó un verdadero escándalo. Si bien recalcó que fue la producción de "El show del verano" -programa cuya conducción comparte con Marley- quien proporcionó la información, quedó indudablemente expuesta.
Tras ello, realizó un descargo en el programa, luego habló con los medios a la salida del canal de streaming y, finalmente, lanzó un tuit donde pidió perdón a la familia Messi, asegurando que fue un error involuntario y resaltando que la responsabilidad era, en realidad, de las productoras.
Qué va a pasar con Marley en Luzu TV tras la desvinculación de Flor Peña
Marley y Florencia Peña venían conduciendo El show del verano en Luzu TV desde hace aproximadamente 5 meses y medio, ya que el programa debutó el 5 de enero de 2026. Sin embargo, con este cimbronazo definitivo, la gran pregunta es qué sucederá con Marley y el ciclo, dado que Florencia Peña decidió dar un paso al costado.
Esto sucedió tras el grave error ocurrido al aire, cuando la actriz difundió una noticia falsa sobre el padre de Messi. Inmediatamente, las autoridades de Luzu TV y Nicolás Occhiato emitieron un comunicado informando el despido de los productores responsables y anunciando que Flor Peña dará un paso al costado de la conducción.
Ahora bien, la duda que persiste es la situación de Marley, dado que Flor Peña y él son muy amigos. El ruido de pasillo señala que, tal vez, el conductor decida dar un paso al costado también en apoyo a su compañera, o bien, el programa sea directamente reemplazado.
Aún no hay novedades oficiales al respecto y se espera que en las próximas horas Luzu TV dé algún tipo de información en referencia a esta situación.
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