Qué va a pasar con Marley en Luzu TV tras la desvinculación de Florencia Peña

Ahora bien, la duda que persiste es la situación de Marley, dado que Flor Peña y él son muy amigos. El ruido de pasillo señala que, tal vez, el conductor decida dar un paso al costado también en apoyo a su compañera, o bien, el programa sea directamente reemplazado.

Aún no hay novedades oficiales al respecto y se espera que en las próximas horas Luzu TV dé algún tipo de información en referencia a esta situación.