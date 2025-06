Jorge Rial, Viviana Canosa, Alejandro Fantino y Fabián Doman debutaron en un nuevo stream

El debut llegó acompañado de una apertura ficcionada donde Rial, a modo de anfitrión, fue convocando uno por uno a sus colegas, todos sorprendidos por la invitación. “Yo pensé que era una broma”, confesó Doman, quien fue el primero en tomar la palabra en un set que rompió con la informalidad típica del streaming.

“Probablemente, les sorprenda ver a una persona de saco y corbata en streaming, pero esto es medio loco, inusual, es un carnaval”. Con esa declaración, dejó en claro el espíritu disruptivo del canal. “Va a haber máscaras, disfraces, ricos que se convertirán en pobres, y pobres que se convertirán en ricos…”, anticipó.

carnaval stream

Durante las dos horas y media de emisión, los periodistas se animaron a debatir sin filtro temas candentes de la política nacional, con figuras como Javier Milei, Cristina Kirchner y Mauricio Macri en el centro de las discusiones.

Canosa sorprendió con una confesión íntima sobre Néstor Kirchner: “Me puse a llorar, nunca había hablado con el tipo, no lo conocía. Pero algo me pasó y lloré. Y me fui al velatorio a la Casa de Gobierno”, recordó. Aunque luego aclaró que tomó distancia al ver “toda la corrupción, como me mata la corrupción de Javier Milei, la de Mauricio Macri, la corrupción del que sea”.

El estreno de Cónclave coincidió con el anuncio de la candidatura de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, lo que generó una reacción inmediata en el panel. Así, con cruces ideológicos y confesiones personales, el programa se posiciona como una propuesta que apuesta a la pluralidad y al cruce de miradas en un contexto político atravesado por el debate electoral.

Además, el canal presentó parte de su grilla con contenidos diversos, como Ciudadano Duka con Andrés Ducatenzeiler, Data Clave con Mauro Federico, y La motosierra de Toti conducido por Toti Pasman. Una nueva plataforma que busca mezclar entretenimiento, análisis y actualidad con el sello de algunos de los periodistas más reconocidos del país.