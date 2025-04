Jorge Rial y Viviana Canosa arrasaron con el rating en C5N: los números de una nota reveladora

Desde que se conoció que iba a realizarse este mano a mano de dos viejos conocidos del mundo del espectáculo, las expectativas fueron creciendo minuto a minuto. En redes sociales, el tema fue tendencia absoluta desde horas antes del inicio del programa, y una vez que Canosa apareció en pantalla, los números empezaron a escalar sin freno.

Según datos preliminares, Argenzuela llegó a duplicar el rating habitual del canal y tocó techos de "6 puntos", una marca atípica para un ciclo político en la televisión por cable, mientras que la medición fija se ubicó en 4.5 puntos, por sobre el resto de los canales de noticias.

Hashtags como #CanosaConRial, #Argenzuela y #LizyTagliani dominaron las tendencias de X, con miles de usuarios compartiendo fragmentos del programa, opiniones cruzadas y teorías sobre la denuncia.

La estrategia de la producción de Rial fue clara: darle a Canosa un espacio amplio con total libertad para exponer lo sucedido en Comodoro Py, donde horas antes había formalizado una denuncia por presunta corrupción de menores que incluye a la conductora de La Peña de Morfi, ciclo que se emite por Telefe, entre los apuntados.

Viviana Canosa en C5N: contó todos los detalles de la denuncia contra Lizy Tagliani

En este sentido, la famosa conductora habló con Rial, acompañada también de su abogado Juan Manuel Dragani: "Esta información Viviana la manejaba hace muchísimos meses y es más amplio que Lizy Tagliani", detalló el letrado. Previo a ello, Canosa reveló que fue víctima de amenazas: "Me dijeron que me iban a embarrar", aseguró.

"Lo que va a ocurrir a partir de ahora es que nosotros vamos a aportar prueba y la Justicia tiene que tomar una serie de medidas para llegar a los imputados que hemos marcado. Dimos nombres, que tienen que ver con el medio artístico desde el aspecto empresarial", contó el abogado, al mismo tiempo que sostuvo que la periodista recibió intimidaciones.

En esa dirección, la conductora lanzó: "Ustedes tienen el culo sucio, señores, no me vengan a tirar el poder por la cabeza, me la estoy jugando. Yo estoy haciendo una denuncia grave, jodida, con mucha gente nerviosa. No se lo tomen a risa porque yo voy en serio".

"Di más nombres de lo que di al aire y muchos de esos nombres no paraban de llamarme. Uno de ellos solito me empezó a tirar un montón de nombres, están hasta las pelotas todos", agregó, al mismo tiempo que Dragani sostuvo que "se aportaron nombres, apellidos y locaciones, pero hay secreto de sumario y hay cosas que no podemos contar, pero creo que la Justicia va a hacer un buen trabajo en esta ocasión".

Seguidamente, el letrado remarcó que "hay empresarios de medios involucrados", a lo que Viviana Canosa acotó: "Imagínense que tenemos pruebas, no iríamos a Comodoro Py sino, no sería inteligente de nuestra parte".

Si bien no pudieron aportar mayores detalles por el secreto de sumario, el abogado de Canosa señaló a Mauro Federico que estaba "bien orientado" cuando el periodista le deslizó la posibilidad de una "red de pedofilia".

Principales frases de Viviana Canosa junto a Rial

"Hay más nombres de los que di al aire".

"Voy a ir hasta las últimas consecuencias".

"No hago esto por rating".

"Dicen que es por rating, ¿tan poco valorás la vida un pibe que puede ser abusado?".

"Me pega la Negra Vernaci, Jey Mammón... y sí, entre bomberos no se van a pisar la manguera".

"Para mí no es fácil. Lo dije al aire, voy y lo digo en Comodoro Py".

"Llamé a Patricia Bullrich para que me ayudara con el caso Loan y no me devolvió el llamado. ¿No nos duele a todos Loan?".

"Hablé con mucha gente, con muchos adolescentes, gente que quiere ser famosa. Cuando alguien llega del interior, la fama, la popularidad... me encuentro con muchos chicos jóvenes que tienen la ilusión de la fama y hay gente muy mala que abusa de eso".

"Yo también pienso para qué me meto, hoy me seguía un auto, me sacaban fotos, pero hay algo que me lleva a ser justiciera".

"Empezás a atar cabos y todo termina más o menos en los mismos lugares".

"Tengo dos opciones: quedarme de brazos cruzados o actuar. La primera es la más cómoda, pero no me salió en mi put... vida".

"Cuando entré a Comodoro Py sentí la paz de estar haciendo lo que tengo que hacer".

"Si yo tengo elementos, ¿cómo me voy a quedar con eso atragantado? No puedo dormir tranquila".