Gran Hermano: Rial confesó el pedido especial que le hizo Santiago Del Moro

Todo comenzó porque un usuario le preguntó si le gustaría conducir esta nueva edición de “GH”. “No, la verdad que no -se sinceró Rial-, y no por ignorarlo porque es un programó. Pero es otra generación, otra época, otro estilo y Santiago ocupa ese lugar perfecto”.

"Gran Hermano necesita otro estilo que no es el mío, en su momento sí lo necesitó y anduvo bien. Pero quiero destacar públicamente el gran gesto de Santiago, que me llamó el otro día y, la verdad, muy humilde, me dijo ‘Necesito que me cuentes cómo se conduce ‘Gran Hermano’. La verdad es que lo agradezco mucho, fue para que le de algunos tips. Yo se los di, pero no le hacían falta. Él lo va a hacer muy bien, con su estilo. Es un gran programa y va a ser un éxito”.

La nueva regla en Gran Hermano

Según trascendió, cada semana habrá una prueba individual y de ese “todos contra todos” saldrá un líder.Aunque no detallaron la implicancia que este tendrá, seguramente el rol tenga que cumplir con ciertas obligaciones o tenga beneficios a la hora de emitir su voto. Lo cierto es que el hecho de que haya un rol clave cada siete días hará que los participantes se vean obligados a delinear nuevas estrategias.

Hace unos días salió una divertida promoción del programa que se espera esté al aire a fines de octubre. En el adelanto había una “reunión de ex GH”, en la que estaban Gastón Trezeguet que participó de la primera edición del juego, conducido en ese entonces por Soledad Silveyra, Gustavo Conti, que concursó al año siguiente, también están Cristian U ganador de la edición 2011, Diego Leonardi, quien se hizo conocido por participar de la edición 2007 y ese mismo año ganar la versión Famosos del show, Marcelo Coraza ganador de la primera emisión y Jesica “Osito” Gómez, de GH 2007.