La fuerte respuesta de Jorge Rial a Susana Giménez

“Susana no me gusta: no me gusta lo que dice, no me gusta cómo lo dice, me parece despectiva. Se caga en la gente que la ve, porque decir eso es hablar de todos nosotros. ¡No me gusta! Mirtha tiene 95 (años) y sigue laburando, se la bancó en la pandemia, lo respetó, no puteó, cuando se tuvo que vacunar se vacunó, no fue antivacuna, no puteó al país...", siguió Rial en una nota con LAM.

Susana fue consultada al respecto de los dichos del conductor y su respuesta fue más que contundente: "Que se vaya a la mierd... Mirá Rial", lanzó Su en “Intrusos”, haciendo el gesto de “fuck you”.

susana gimenez

Lejos de calmar los ánimos, el conductor arremetió nuevamente contra la diva: "Susana es una gran devoradora de la ignorancia", sostuvo al aire en “Argenzuela” por Radio 10.

"Me encanta Susana. Tenemos una relación de amor-odio. La manito… Es una caricatura de ella misma. Se transformó en caricatura a partir de sus declaraciones, cada vez está más lejos de ser lo que era y ojalá aprenda algo de Mirtha Legrand. Me causó mucha gracia”, declaró.

"A Susana la vengo corriendo hace rato, cuando nadie la corría. Me enorgullece que se enoje conmigo”, lanzó Jorge Rial.

“Conociéndola, cuando se vea no le va a gustar. Me sorprendió mucho, no me molesta ni me enoja. Susana es un ente inimputable e imputeable. Me alegra sacarla de los cabales, alguien lo tiene que hacer, sino se la está llevando de arriba. Será mi tarea todos los días encargarme de ella”, agrgeó el Radio 10.

La respuesta completa de Jorge Rial a Susana Giménez en Radio 10

“Una dama, una señora de bien, sacada, pero me parece bueno que finalmente Susana se haya convertido en una caricatura deforme, mal hecha. Se debe haber visto y no le debe gustar verse así. Una señora que putea y muestra el dedito. Debe estar nerviosa, sentir que la mirada de la gente no es la misma después de las últimas declaraciones hirientes y despectivas hacia su país… Porque no está hablando de un Gobierno nada más”.

“Sabemos que es gorila pero tiene todo el derecho del mundo. Sabemos que está agradecida al gobierno de Mauricio Macri porque la ayudó a evadir impuestos, que es una de las tareas que mejor hace, que es siempre ir fuera de la ley”.

“Le perdonamos que haya usado un discapacitado motriz para comprar un auto, una señora que tiene mucha plata pero hizo algo que solo haría un canalla, y después lo escondió; quisieron estafar al Padre Grassi y a los chicos del hogar, usaron su nombre como sello para el concurso y le daba miseria, ahí saltó el quilombo (de los abusos sexuales)”.

“Durante la era de Macri a ella, y a varios más, les dieron una exención de impuestos por su amistad con el poder; y después esta Susana que en medio de la pandemia decide exiliarse en su mansión de Uruguay y a partir de ahí hacer un derroteo de barbaridades contra su país natal y el país que la hizo importante y millonaria”.

“Ella vive en su mundo, es fácil vivir en Barrio Parque o Punta del Este. Susana hace años que no tiene contacto con la realidad. Su enojo es mortal. Cuando necesita arreglarse los dientes o curarse de las enfermedades viene a Argentina, no se queda en Uruguay. Cuando dice ‘el país es una mier…’ no habla del Gobierno, nos habla a todos, eso me enoja”.

“Es una gran devoradora de ignorancia. Me causó gracia, lamento que esté desencajada. Si estuviera cerca de ella me procuparía. Su, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitás algo? ¿Necesitas descansar? ¿Estás nerviosa? ¿Qué te pasa Susana?”, finalizó.