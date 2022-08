Mariana Brey y Jorge Rial hablaron sobre su supuesto romance: ¿qué dijeron?

"Y yo te contesté rápido. Les gusta armar quilombo", remató la panelista.

Inmediatamente, Damián Rojo comentó: "Como vos estás separado y Mariana no sabemos". "Dejen de buscarme pareja. No necesito novia, estoy bien solo, no me hinchen las pelotas", respondió Rial.

En tanto, Mariana Brey remarcó: "Yo soy pecadora, jamás me casé, así no me tengo que divorciar", aunque no aclaró si sigue en pareja con el empresario Pablo Melillo.

